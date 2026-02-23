به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با بیان اینکه تمرین‌های عملیاتی تست تجهیزات پایگاه‌های مدیریت بحران در ۲۲ منطقه تهران برگزار شد تا ضمن شناسایی کمبودها و رفع نواقص احتمالی، سطح آمادگی کاربران ارتقا یابد، اظهار کرد: حفظ آمادگی عملیاتی تجهیزات و نیروهای بهره‌بردار پایگاه‌های مدیریت بحران ضروری است.

نصیری با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن حوادث و سوانح، تصریح کرد: حفظ آمادگی عملیاتی تجهیزات و نیروهای بهره‌بردار یکی از الزامات اساسی مدیریت بحران محسوب ‌شده و در این ارتباط پایگاه‌های مدیریت بحران زمانی کارکرد واقعی خود را نشان خواهند داد که تجهیزات آن‌ها سالم، کارآمد و قابل بهره‌برداری باشد.

وی افزود: در همین راستا و به منظور اطمینان از تعمیر، نگهداری صحیح و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات، تمرین‌های عملیاتی با مشارکت ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۲۲گانه و بهره‌گیری از توان گروه‌های دوام عملیاتی برگزار تا ضمن شناسایی کمبودها و رفع نواقص احتمالی، سطح آمادگی کاربران ارتقا یابد.

جانشین شهردار در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با اشاره به اهمیت آموزش مستمر کاربران تجهیزات تصریح کرد: کاربران تجهیزات مستقر در پایگاه‌ها باید به صورت مداوم تحت آموزش، بازآموزی و تمرین قرار گیرند تا علاوه بر کنترل وضعیت تجهیزات، آمادگی لازم برای بهره‌برداری مؤثر در زمان وقوع حوادث را حفظ کنند.

نصیری ادامه داد: در این تمرین‌ها، عملیاتی‌سازی تجهیزات و امکانات امداد و نجات از جمله چادرهای امدادی و فرماندهی، انواع پمپ‌های آب (کف‌کش، لجن‌کش )، کپسول‌های اطفای حریق، ژنراتورها، برج‌های نوری و بتن‌برها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از ظرفیت اعضای دوام و کارشناسان مدیریت بحران نواحی نیز استفاده خواهد شد.