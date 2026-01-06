به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ضرورت آمادگی دائمی تجهیزات مدیریت بحران اظهار کرد: این تمرینها به عنوان بخشی از برنامههای سالانه سازمان طی سه هفته متوالی و با هدف تست، عملیاتیسازی و شناسایی نواقص احتمالی تجهیزات برگزار شد.
وی افزود: در این تمرینها تجهیزاتی از جمله پمپهای آب، لجنکش و کفکش، چادرهای امدادی و فرماندهی، بتنبر، اره چوببر و برجهای روشنایی مورد ارزیابی عملیاتی قرار گرفت تا آمادگی لازم برای بهرهبرداری در حوادث احتمالی فراهم شود.
مرادی روزبهانی هدف اصلی از اجرای این تمرینها را اطمینان از آمادهبهکار بودن تجهیزات و رفع معایب پیش از وقوع بحرانها عنوان کرد و گفت: یکی از نکات برجسته این تمرینها، آشناسازی رسته دوام عملیاتی و افزایش توان مشارکت آنان در مدیریت حوادث احتمالی آینده بوده است.
نظر شما