قاچاقچی لوازم آشپزخانه در لرستان محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان شاهی روز شنبه به رسانه‌ها گفت: پرونده قاچاق بلوریجات و لوازم آشپزخانه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفت.

رسیدگی به پرونده در شعبه سوم تعزیرات حکومتی

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متخلف، اتهام انتسابی را محرز دانست و حکم مقتضی را صادر کرد.

ضبط کالا و صدور جریمه معادل دو برابر ارزش کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق کشف‌شده، متخلف به پرداخت ۶۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی کالا، محکوم شد.

جریمه جداگانه برای خودروی حامل کالای قاچاق

شاهی ادامه داد: همچنین شعبه رسیدگی‌کننده بابت خودروی حامل کالای قاچاق، مبلغ ۳۱ میلیارد ریال جریمه نقدی در نظر گرفت که در مجموع، متخلف به پرداخت ۹۸ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کشف محموله قاچاق با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج)

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در پی گزارش و اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) و کشف محموله کالای قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان ارسال شد.