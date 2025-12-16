پایداری آب شرب ۱۶ روستای بخش مرکزی کرمانشاه

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال بروز افت فشار و قطعی آب در برخی روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی شادمان در دهستان درودفرامان، تیم‌های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه به‌سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های فنی، یک مورد شکستگی در خط پمپاژ این مجتمع در محدوده روستای منوچهرآباد شناسایی شد که بلافاصله عملیات ترمیم آن در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: خط پمپاژ مذکور با قطر ۲۵۰ میلی‌متر و از جنس پلی‌اتیلن است که با وجود شرایط نامساعد جوی و صعب‌العبور بودن مسیر، عملیات تعمیر و بازسازی آن در عمق حدود ۲ متری زمین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با موفقیت انجام شد.

سلطانیان با اشاره به نتایج این اقدام گفت: با اتمام این عملیات، مشکل تأمین آب شرب ۱۶ روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی شادمان برطرف و آب شرب پایدار برای جمعیتی بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر برقرار شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری شبکه آبرسانی روستایی انجام شده و نظارت مستمر بر تأسیسات برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه ادامه خواهد داشت.