آب شرب ۴ هزار نفر در روستاهای بخش مرکزی کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایداری آب شرب روستای بخش مرکزی، اظهار کرد: در پی بروز شکستگی در خط انتقال آب مجتمع آبرسانی سیاه‌بید در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه، اکیپ اجراییات شرکت آب و فاضلاب به‌سرعت در محل حاضر شد و عملیات تعمیر و بازسازی این خط در روستاهای حصارسفید و سیاه‌بید در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات شامل تعمیر خط انتقال آب در دو نقطه با سایزهای ۲۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر از جنس پلی‌اتیلن و آزبست بود که با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی و طی سه ساعت کار فشرده، با موفقیت به پایان رسید.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: عملیات تعمیر در شرایط سخت جوی و مسیرهای صعب‌العبور انجام شد، اما با پایان این اقدامات، آب شرب پایدار ۷ روستای تحت پوشش مجتمع سیاه‌بید با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر مجدداً تأمین و برقرار شد.

سلطانیان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اجراییات آبفا خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب سالم و پایدار برای روستاها از اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه است و با اجرای اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر شبکه، تلاش می‌شود از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.