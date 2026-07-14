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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

آبرسانی سیار به ۵ روستای گیلانغرب پایان یافت

آبرسانی سیار به ۵ روستای گیلانغرب پایان یافت

کرمانشاه- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب از پایان آبرسانی سیار به پنج روستای این شهرستان خبر داد و گفت: با ارتقای ایستگاه پمپاژ مجتمع چشمه بطال، آب شرب پایدار برای ۵۳۰ نفر تأمین شد.

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای عملیات ارتقای تجهیزات ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی چشمه بطال، مشکل افت فشار و کمبود آب در پنج روستای شهرستان گیلان‌غرب برطرف شد و آبرسانی سیار به این مناطق پایان یافت.

وی افزود: ۱۳۰ خانوار ساکن در پنج روستای واقع در انتهای خط انتقال مجتمع چشمه بطال، طی سال‌های گذشته به دلیل افت فشار شبکه، بخشی از آب مورد نیاز خود را از طریق تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب دریافت می‌کردند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌های فنی، شناور ایستگاه پمپاژ این مجتمع ارتقا یافت و همزمان تجهیزات کنترل فشار شامل شیر فلکه و شیر یک‌طرفه نیز تعویض شد که این اقدامات موجب افزایش راندمان ایستگاه و بهبود عملکرد شبکه آبرسانی شد.

کریمی‌پناه با اشاره به نتایج اجرای این پروژه گفت: با بهره‌برداری از این طرح، مشکل افت فشار شبکه برطرف شده، پایداری توزیع آب شرب در این روستاها افزایش یافته و ۵۳۰ نفر از ساکنان این مناطق اکنون از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند هستند.

وی در پایان از حمایت معاونت بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و همکاری واحد انرژی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و افزود: اجرای این اقدامات، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و رفع یکی از مطالبات چندین‌ساله روستاییان منطقه بوده است.

کد مطلب 6887262

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