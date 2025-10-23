شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات ترمیم خط انتقال آب ۲۰۰ میلی‌متری مجتمع آبرسانی ویژنان با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و هم‌اکنون جریان آب در روستاهای تحت پوشش این مجتمع به حالت عادی بازگشته است.

وی افزود: این خط انتقال نقش حیاتی در تأمین آب شرب ۲۶ روستای منطقه دارد و هرگونه اختلال در آن می‌تواند زندگی صدها خانوار را دچار مشکل کند، از این‌رو رفع نقص آن گامی مهم در پایداری خدمات آبرسانی به شمار می‌رود.

کریمی‌پناه با اشاره به اهمیت مجتمع آبرسانی ویژنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های حیاتی شهرستان گفت: این مجتمع نقشی کلیدی در ارتقای سطح بهداشت و رفاه عمومی اهالی منطقه دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلان‌غرب در ادامه از همکاری مردم و دهیاری‌های محلی در طول اجرای عملیات قدردانی کرد و افزود: تداوم خدمات‌رسانی پایدار نیازمند همراهی و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان محلی است.

کریمی‌پناه در پایان خاطرنشان کرد: انجام این تعمیرات در راستای برنامه‌های مستمر شرکت آب و فاضلاب برای بهبود زیرساخت‌های آبرسانی روستایی انجام شده و نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به ارائه خدمات مطمئن و پایدار به شهروندان است.