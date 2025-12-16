  1. بین الملل
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

الاخبار: آمریکا از خلع سلاح حزب‌الله و حماس عقب نشینی کرده است

روزنامه الاخبار به تغییر راهبرد آمریکا در قبال خلع سلاح حزب‌الله و حماس اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار گزارش داد که آمریکا متوجه شده خلع سلاح کامل حزب الله و حماس در مرحله کنونی غیر واقعی است و به همین دلیل از راهبرد خلع سلاح به سمت سیاست ممانعت از استفاده از این سلاح‌ها حرکت می‌کند.

این روزنامه ادامه داد، درست است که جزئیات این سیاست هنوز نامفهوم و مبهم است اما در عین حال بر پیچیدگی اوضاع کنونی اذعان دارد و آمریکا از رهگذر آن می کوشد سازوکاری برای کاهش قدرت استفاده از سلاح در غزه و لبنان بیابد.

در این گزارش آمده است که سفر تام باراک فرستاده ترامپ به اراضی اشغالی با هدف جمع آوری اطلاعات و زمینه سازی برای برگزاری نشست ترامپ و نتانیاهو صورت گرفته است.

الاخبار اضافه کرد که در خصوص سوریه، دولت آمریکا در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی علیه رژیم جولانی نگران است.

پیش از این نیز نشریه «فارن پالیسی» به نقل از یک مقام در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایده «تضعیف یا جمع آوری» سلاح‌های جنبش حماس «صرفاً یک خیال» است و قابلیت اجرا ندارد.

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 10
      پاسخ
      حقیقتا آمریکا شیطان بزرگه
    • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اسراییل دست برنمی‌دارد حمله میکند بدبختی اینه که صلح نمیشه شاید این دوگروه خلع سلاح نشدن بازم صحیون حمله می‌کنند مردم این دوکشوررا ازبین میبرند

