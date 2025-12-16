به گزارش خبرنگار مهر، هادی کللی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مسابقات در دریاچه آزادی تهران و در مسافت‌های ۵۰۰، ۲۰۰ و ۲۰۰۰ متر با حضور پنج تیم آوش خلیج فارس، پارس جنوبی، طوفان انزلی، آگرین لاهیجان و وارش لاهیجان برگزار شد.

وی افزود: تیم بانوان پارس جنوبی با ترکیبی کامل و آمادگی بالا در هر سه مسافت و هر دو مرحله رقابت‌ها حضور یافت و پس از جمع‌بندی نهایی امتیازات، موفق شد جایگاه سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر، با اشاره به این موفقیت گفت: از باشگاه پارس جنوبی به خاطر حمایت و آماده‌سازی تیم بانوان تشکر می‌کنم، شرکت در لیگ دراگون‌بوت فرصت ارزشمندی برای سنجش توانمندی‌ها و رشد ورزشکاران است.

وی افزود: سطح رقابت‌ها بالا بود و تیم‌های شرکت‌کننده آمادگی خوبی داشتند که نشان می‌دهد این لیگ در حال تبدیل شدن به یک رقابت جدی و تأثیرگذار در ورزش قایقرانی کشور است.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر بیان کرد: برنامه‌ریزی فدراسیون قایقرانی به ریاست دکتر سهرابیان برای برگزاری منظم و ساختاریافته لیگ دراگون‌بوت، گام مهمی در توسعه این رشته و شناسایی استعدادهای جدید محسوب می‌شود و این رویکرد باعث شده تا ورزشکاران در فضایی رقابتی و استاندارد به میدان بیایند و تجربه کسب کنند.

وی گفت: ما در استان بوشهر از این روند استقبال می‌کنیم و امیدواریم با ادامه این برنامه‌ریزی‌ها، شاهد حضور پررنگ‌تر و موفق‌تر تیم‌های استان در آینده باشیم.