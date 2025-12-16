به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان کوهپایه و در جمع فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، با اشاره به شرایط خاص شهرستانهای نوپا، اظهار کرد: شهرستان کوهپایه با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی، تاریخی و تمدنی ارزشمند و قرارگیری در شاهراه ارتباطی استان، به دلیل عمر کوتاه در تقسیمات کشوری، بهطور طبیعی با برخی کاستیها و مشکلات ساختاری مواجه است.
وی با تقدیر از مردم نجیب، مهماننواز و فرهنگمدار منطقه، افزود: رسیدن به شاخصهای قابل قبول توسعه، نیازمند گذر زمان، همراهی جدی مردم، مدیران پرتلاش و مسئولان دلسوز است و این مسیر جز با همافزایی و مشارکت واقعی همه ارکان محلی طی نخواهد شد.
مشارکتهای مردمی باید ساماندهی و نهادی شود
معاون استاندار اصفهان با اشاره به نقش کلیدی فرمانداری و مدیران محلی، تصریح کرد: از معتمدین، شوراها، افراد با نفوذ، فعالان فرهنگی و کارآفرینان انتظار میرود مشارکتهای خود را برای رفع موانع توسعه شهرستان، بهصورت هدفمند و سازمانیافته ساماندهی کنند.
درویشی تأکید کرد: کمکها و همراهیهای پراکنده زمانی اثرگذار خواهد بود که به سازوکارهای نهادی تبدیل شود؛ انتخاب شوراهای قوی، شایسته و آگاه و همچنین شهرداران و دهیاران توانمند، یکی از مهمترین ابزارهای نهادینهسازی مشارکت مردمی است.
وی افزود: سرمایهگذاران، مدیران اثرگذار و افراد دغدغهمند فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز باید در قالب تشکلها و ساختارهای منسجم جذب و هدایت شوند تا فرآیند توسعه شتاب بگیرد.
خدماترسانی تابع شاخصهاست
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به محدودیتهای قانونی در استقرار ادارات و خدمات، گفت: ایجاد مراکز خدماتی مانند بیمارستان تابع شاخصهایی نظیر جمعیت است، اما در صورت فراهم نبودن شرایط، میتوان از ظرفیت مناطق همجوار یا راهکارهایی مانند توسعه مراکز خدمات جامع سلامت استفاده کرد.
درویشی افزود: استانداری آمادگی دارد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی، برای جبران کمبودهای موجود و ارتقای سطح خدمات، راهکارهای عملیاتی را دنبال کند.
تدوین نظام مسائل، ضرورتی اجتنابناپذیر
وی با اشاره به روند ایجاد شهرستانهای جدید در شرق استان اصفهان، خاطرنشان کرد: تدوین نظام مسائل شهرستان با مشارکت مردم و مسئولان محلی و پیگیری گامبهگام برای ایجاد زیرساختها، دورهای اجتنابناپذیر است که تنها با همت جمعی به نتیجه خواهد رسید.
معاون استاندار اصفهان درباره وضعیت تقسیمات کشوری گفت: ارتقای سطح تقسیمات از مطالبات جدی مردم است و هدف از پیگیری این موضوع، بهبود خدماترسانی بوده است، اما تحقق آن منوط به شاخصهای قانونی و تصمیم نهایی وزارت کشور و هیئت دولت است.
درویشی افزود: برای جلوگیری از آسیب به خدماترسانی و حفظ روحیه مردم، سازوکارهایی بهویژه در آستانه انتخابات پیشبینی شد تا فرآیندها دچار وقفه نشود و پس از عبور از این مقطع، دفاعیات قانونی لازم انجام گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: شوراها مردمیترین نهاد حکمرانی هستند و نقشی اساسی در تصمیمگیریهای محلی از جمله بودجه، انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها دارند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان تصریح کرد: آگاهی مردم نسبت به اختیارات و وظایف شوراها و مشارکت فعال در انتخابات پیشرو، میتواند مسیر توسعه محلی را هموارتر و اثربخشتر کند.
