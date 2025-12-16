  1. اقتصاد
نرخ دلار تالار دوم به ۱۰۷ هزار تومان رسید؛ حساب ۲۵۱ اخلال‌گر مسدود شد

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، در تشریح اقدامات اخیر این نهاد برای ساماندهی بازار ارز اعلام کرد که در یک عملیات گسترده نظارتی، حساب‌های بانکی ۲۵۱ نفر از مظنونین اصلی شناسایی و مسدود شده است.

رکورد عجیب جوان ۲۴ ساله در تراکنش‌های بانکی

شیریجیان با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: طی چند روز اخیر، ۲۵۱ نفر از افرادی که مظنون به پولشویی و ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور بودند شناسایی شدند. این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب بانکی در اختیار داشتند که گردش مالی آنها رقم خیره‌کننده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

وی در ادامه به یک مورد عجیب در این پرونده اشاره کرد و افزود: در میان این افراد، یک جوان ۲۴ ساله شناسایی شده است که به تنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته است که این حجم از گردش مالی برای یک فرد با این سن و سال، نشان‌دهنده عمق فعالیت‌های مشکوک است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که پرونده این ۲۵۱ نفر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تکمیل و جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. همچنین وی از ارسال جداگانه پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضا خبر داد.

آخرین وضعیت معاملات در مرکز مبادله ارز

سخنگوی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح وضعیت حجم معاملات در بازار رسمی پرداخت و آمارهای زیر را ارائه کرد:

  • حجم معاملات در مرکز مبادله: هم‌اکنون بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است.
  • حجم معاملات در تالار دوم: در حال حاضر ۳۰ میلیون دلار معامله انجام می‌شود.
  • نرخ توافقی: نرخ توافقی ارز در تالار دوم هم‌اکنون در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان قرار دارد.

این اقدامات بانک مرکزی نشان‌دهنده عزم جدی سیاستگذار پولی برای شفاف‌سازی جریان نقدینگی و مقابله با سفته‌بازی‌های مخرب در بازار ارز است.

کد خبر 6691371
علی فروزانفر

    • سعید‌آریایی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      2 1
      پاسخ
      با‌کسانی‌که‌با‌نان‌واندک‌سفره‌مردم‌بازی‌می‌کنند‌ هیچگونه‌مماشاتی‌نشود،وتمام دارایی‌که از‌راه‌نوسان‌ارز‌وسکه‌‌موجب‌تورم‌شدند،اموالشان‌ مصادره‌شود.این‌افرادبه‌یقین‌ازطریق‌کانالهایی‌به‌ دشمنان‌این‌سرزمین‌وصل‌هستند‌وچرا‌یک‌خانواده‌ زن‌ومرد‌هردوشاغل‌نتوانند‌درساده‌ترین‌احتیاجات‌ زندگی‌درمانده‌باشند‌وعده‌ای‌با‌به‌چالش‌کشیدن‌ اقتصاد‌کشور‌درجهت‌اهداف‌دشمنان‌این‌آب وخاک‌ باشند
    • یک مستمری بگیر IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بیراهه رفتن تا کی ؟ با جمشید بسم‌الله مشکل دلار حل شد ؟؟. مردم را گول نزنید

