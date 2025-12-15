به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ارز ایران خبر داد و اعلام کرد: از این پس تمامی ثبت سفارش‌های کمتر از ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله به‌صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز دریافت خواهند کرد.

محمد شیریجیان با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان در مرکز مبادله انجام شده است، افزود: تخصیص کامل ارز به ثبت سفارش‌های خرد، موجب روان‌سازی تأمین ارز برای فعالان اقتصادی و کاهش فشار بر صف‌های تأمین خواهد شد.

وی همچنین از تأمین گسترده ارز برای بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات صنایع، کالاهای اساسی، دارو و خدمات توسط بانک مرکزی تأمین شده است.

سخنگوی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی این بانک تصریح کرد: در راستای مقابله با پولشویی، تراکنش‌های مشکوک و اخلال در بازار ارز و طلا، ۱۲ تیم بازرسی ویژه تشکیل شده است که مأموریت رسیدگی نامحسوس به عملکرد شعب بانکی مشکوک را بر عهده دارند.

شیریجیان افزود: تنها در روز گذشته، این تیم‌ها به‌صورت ناشناس به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کرده‌اند و در پی بررسی‌های انجام‌شده، پرونده‌های انتظامی برای شعب متخلف تشکیل شده است.

به گفته وی، این پرونده‌ها به‌طور قطع منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد و این فرآیند نظارتی به‌صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

سخنگوی بانک مرکزی تأکید کرد: برخورد با تخلفات بانکی در حوزه ارز و طلا، بخشی از راهبرد بانک مرکزی برای کنترل بازارهای دارایی، مقابله با رفتارهای مخرب و صیانت از منابع ارزی کشور است.