برخورد قانونی با مالکان تالارهای متخلف در حوزه حجاب و عفاف

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی، دادستان تهران، در بخش دوم جلسه شورای عالی قضائی اعلام کرد: در جلسه کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور مدیران دستگاه‌های دولتی و اتحادیه تالارها و سالن‌ها، تأکید شد در صورت وقوع تخلف در مراسم‌ها، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان، با مالکین سالن‌ها و تالارها نیز وفق مقررات برخورد خواهد شد.

صالحی خاطرنشان کرد: در این جلسه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالارها و سالن‌ها حضور داشتند تا اجرای تکالیف قانونی در حوزه عفاف و حجاب بررسی شود.

نظارت و مسئولیت مالکین سالن‌ها

دادستان تهران افزود: برخی از سالن‌ها و تالارها متعلق به دستگاه‌های دولتی هستند و از آنان خواسته شد نظارت کافی و لازم بر اجرای مراسم‌ها داشته باشند؛ در غیر این صورت علاوه بر برگزارکنندگان، مالکین نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی همچنین تأکید کرد: ضابطین موظفند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، به ویژه در شناسایی موارد فساد سازمانی یا مرتبط با دشمنان.