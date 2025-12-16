مهندسی مالی تعاملات بازاریابی با رویکرد بانکداری شرکتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، نشست ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق در مقطع زمانی منتهی به پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ به صورت وبیناری و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، روسای ادارات و مدیران شعب استان‌ها و مناطق این بانک برگزار شد.

این نشست با بررسی کارنامه، عملکرد مقایسه‌ای شاخص‌ها، وضعیت بانک در بخش‌های مختلف و درصد تحقق اهداف در مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق آغاز و در ادامه مدیران شعب نقطه نظرات، چالش‌ها و پیشنهادات خود را با مدیران عالی مطرح و رهنمودهای لازم را دریافت کردند.

مدیرعامل بانک مسکن در این جلسه با قدردانی از زحمات و تلاش‌های همکاران گفت: معدل عملکرد این دوره نسبت به ادوار قبل بالاتر بود که نشان از عزم و تلاش همکاران در تحقق اهداف دارد.

وی افزود: برخی استان‌ها جهش خوبی را تجربه کردند و امید است روند رو به رشد فعلی تا پایان سال نتایج بسیار بهتری برای بانک رقم بزند.

خورسندیان ادامه داد: برای بهبود روند جذب منابع در این مقطع مهم، برنامه‌ریزی و بررسی ویژه‌ای به خصوص در مناطق تهران مورد نیاز است. جذب منابع باید متناسب با رشد نقدینگی در کشور باشد و ارزش واقعی آن در نظر گرفته شود.

مدیرعامل بانک مسکن در بخشی از سخنان خود بر اهمیت فروش اقساطی واحدهای بالای ۸۰ درصد نهضت ملی به عنوان فرصت مناسب جذب منابع تاکید کرد و خواستار اتخاذ راهکارهای رفع موانع احتمالی در مسیر تقسیط واحدها و اعلام نتایج این اقدامات در جلسات بعدی ارزیابی شد.

او با اشاره به سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۴ به ویژه در بخش بانکداری شرکتی گفت: شرکت‌های طرف مذاکره باید تراز مثبتی داشته باشند. لازم است ضمن توجه به ظرفیت‌های نهفته در سیاست‌های اعتباری، تعاملات برد-برد صورت گیرد.

فاضلیان: تعیین تکلیف ۳۵۰۰ واحد مسکن مهر با پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد در خراسان رضوی

سیدمحسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن از تعیین تکلیف ۳۵۰۰ واحد مسکن مهر دارای پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد در استان خراسان رضوی به عنوان یک اتفاق ویژه خبر داد.

فاضلیان در نشست ارزیابی عملکرد بانک مسکن خطاب به مدیران شعب استان‌ها و مناطق گفت: زمان پیش رو تا پایان سال را غنیمت بشمارید. باید با یک حرکت جمعی و برنامه ریزی گسترده، از این شرایط ویژه و کسری منابع گذر کنیم.

وی با اشاره به هزاران واحد حمایتی و خودمالکی نهضت ملی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در برخی از استان‌ها، بر اهتمام ویژه برای فروش اقساطی این واحدها تاکید کرد.

فاضلیان افزود: تمدید قرارداد تمامی واحدهای نهضت ملی مسکن بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز در بانک مسکن صورت گرفته است.

معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه بانکداری شرکتی اشاره کرد و گفت: در تعاملات بازاریابی و تفاهم‌نامه‌ها باید رابطه برد – برد و تعامل مثبت دوجانبه را در نظر داشته باشید. در صورت برنامه‌ریزی و مذاکرات ثمربخش، این حوزه فرصت مغتنمی برای جذب منابع لازم و جبران بخشی از ناترازی بانک خواهد بود.

تقوی: فرصت خوب جذب مشتریان بالقوه با ایجاد حساب پایه در بانک مسکن

مصطفی تقوی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی با اشاره به مصوبه بانک مرکزی در خصوص حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، بر بهره‌برداری مناسب از این فرصت در جذب مشتری تاکید کرد.

تقوی در نشست ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق گفت: ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری، از لزوم تخصیص حداکثر ۵ حساب فعال و انتخاب یک حساب پایه از میان حساب‌های مذکور برای هر مشتری حقیقی از سال آینده حکایت دارد؛ بنابراین لازم است این فرصت را برای جذب مشتریان بالقوه و جذب منابع مغتنم بشماریم.

عضو هیئت عامل بانک مسکن ادامه داد: همت و تلاش سرمایه انسانی، همواره بانک را در بزنگاه‌ها به مقصود رسانده است و در این فرصت باقیمانده تا پایان سال نیز نقش بسیاری در تحقق اهداف خواهد داشت.

معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رقبا نیز در نیمه دوم سال به میدان می‌آیند؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی دستاوردها را حفظ و منابع بیشتری جذب کنیم.

وی بر لزوم چابک‌سازی شعب تاکید کرد و گفت: طرح ادغام و انحلال شعب بانک با هدف افزایش بهره‌وری شعب در دستور کار است.

رجبی: لزوم افزایش سهم بانک مسکن از نقدینگی کشور در مقطع پایانی سال

مهناز کشتکار رجبی، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور طرح و برنامه در نشست ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب بانک، با تحلیل شاخص رشد نقدینگی، بر اهمیت افزایش سهم بانک مسکن از این نقدینگی تاکید کرد.

رجبی در سخنان خود به نمره کل بانک به تفکیک ماه از ابتدای سال اشاره کرد و آن را در مقایسه با سال گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه با بیان اهمیت جذب سپرده در بانک گفت: در مقطع پایان مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۴۰۳، میزان نقدینگی کشور با ۳۸ درصد رشد به ۱۲ هزار همت رسید.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت رشد منابع متناسب با رشد نقدینگی و لزوم افزایش سهم بانک مسکن، گفت: تجربه نشان می‌دهد کسب و کارها در فصل زمستان رونق و نقدینگی نیز افزایش می‌یابد، بنابراین لازم است تا با استفاده از ظرفیت‌های منحصر به فرد و محصولات رقابتی بانک مسکن در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌ها بیش از پیش تلاش شود.

رجبی افزود: امیدواریم با همت جمعی نتایج خوبی حاصل شود و شاهد موفقیت مدیریت‌ها و ارتقای جایگاه بانک مسکن باشیم.