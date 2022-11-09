به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسیان ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح طرح سفیران سلامت دانش آموزی شهرستان گناوه در تالار بهزاد این شهرستان اظهار با اشاره به اینکه هدف از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت انسان کامل و فردی مفید برای جامعه است، اظهار داشت: در سند آموزشی تحول بنیادین آموزش و پرورش، شش ساحت تربیتی تعریف شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: یکی از ساحت‌های اصلی و اساسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساحت زیستی و بدنی است.

وی گفت: در این ساحت برنامه‌های بهداشتی و ورزشی مدنظر قرار گرفته است که باید در همه مقاطع تحصیلی توجه و اجرا شود.

توجه ویژه به تربیت دانش آموزان

وی ادامه داد: در کنار ساحت زیستی و بدنی، شاخص مهم دیگری که برای معلمان در سند تحول بنیادین در نظر گرفته شده است تربیت تمام ساحتی در مدارس است، به این معنا که معلمان در کنار تدریس درس اصلی و تخصصی خود و مباحث بهداشت و تربیت بدنی و آموزش، باید تربیت دانش آموزان را نیز مورد توجه و در اولویت قرار دهند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان باید بدانند که به پرچم، والدین، کشور، دین، رهبر و اسلام و همه این موارد احترام بگذارند و همه همکاران فرهنگی باید این موارد تربیتی را مدنظر قرار دهند و این مسائل در مدارس آموزش داده شود.

ضرورت حضور مؤثر فرهنگیان در فضای مجازی

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اهمیت حضور فرهنگیان در فضای مجازی در شرایط کنونی گفت: حضور فرهنگیان و معلمان در فضای مجازی که امروز به یک مبحث مهم تبدیل شده است ضروری است و نباید صرفاً نظاره گر و بیننده باشند بلکه باید حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشند.

وی با تاکید بر نقش مهم فرهنگیان در هدایت دانش آموزان گفت: جامعه فرهنگیان باید با حضور مؤثر و فعال و تولید محتوای مناسب دانش آموزان را هدایت و نکات تربیتی را بیان کنند.

سفیران سلامت دانش آموزی مسائل بهداشتی و سلامت را ترویج کنند

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر خطاب به سفیران سلامت دانش آموزی بیان کرد: شما دانش‌آموزان به عنوان سفیران سلامت، به دوستان، همکلاسی‌ها و والدین خود مطالب و مسائلی که در این بهداشتی را بازگو و با معلمان خود در این زمینه همکاری کنید.

عباسیان در توصیه به دانش آموزان گفت: استفاده از گوشی و حضور در فضای مجازی حداکثر یک یا دو ساعت با نظارت والدین و برای برنامه درسی، تغذیه سالم، خوردن صبحانه قبل از رفتن به مدرسه، داشتن خواب منظم و پرهیز از شب بیداری از نکات مهم که دانش آموزان مدنظر داشته باشند.