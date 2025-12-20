  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

پیگیری خانواده بولینگ و بیلیارد گیلان برای عزل رئیس هیئت این استان

پیگیری خانواده بولینگ و بیلیارد گیلان برای عزل رئیس هیئت این استان

جمعی از خانواده بولینگ و بیلیارد استان گیلان به خاطر نارضایتی از عملکرد مدیریتی رئیس هیئت این استان، خواستار عزل او شده‌اند اما با وجود پیگیری‌های انجام شده، درخواست شان به نتیجه نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادیده گرفتن نیروهای متخصص و فعال بولینگ و بیلیارد استان گیلان با انتصابات فامیلی و به کارگیری افراد غیر ورزشی توسط رئیس هیئت این استان، از عواملی است که منجر به نارضایتی اعضای خانواده این رشته و درخواست آنها برای عزل رئیس هیئت شده است.

این درخواست از طرف ورزشکاران، مسئولان کمیته های فعال در هیئت استان گیلان و حتی اعضای مجمع خطاب به جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان مطرح شده است اما باوجود پیگیری های صورت گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.

این در حالی است که برخی اقدامات توسط سارنگ بزرگ چنانی رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان گیلان از جمله به کارگیری همسر خود در پست نائب رئیسی و ریاست منطقه آزاد انزلی، عدم‌حمایت و توجه لازم به ورزشکاران، داوران، باشگاه‌ها و... موجب شده تا موجی از اعتراضات نسبت به برکناری او شکل بگیرد و افراد معترض پیگیر این مسئله باشند.

با این حال و با وجود مطرح شدن مکتوب این درخواست، هنوز واکنشی به آن از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان و متصدی آن صورت نگرفته است.

سارنگ بزرگ چنانی چند دوره است که ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان گیلان را بر عهده دارد اما معترضان معتقدند این ثبات مدیریتی نه‌تنها کمکی به توسعه بولینگ و بیلیارد استان نکرده بلکه موجب افزایش نارضایتی، افت انگیزه ورزشکاران و تضعیف جایگاه هیئت هم شده است.

جامعه بولینگ و بیلیارد گیلان، تعلل مدیرکل ورزش و جوانان استان در رسیدگی به این مطالبات را سؤال‌برانگیز می‌داند و تأکید دارد ادامه این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار این رشته وارد کند.

درخواست مکتوب خانواده بولینگ و بیلیارد استان گیلان که همراه با امضای آنها است در اختیار گروه ورزش خبرگزاری مهر قرار داده شده است.

کد خبر 6691481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بولینگ؟ اصلا بولینگ سی ساله تعطیله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها