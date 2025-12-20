پیگیری خانواده بولینگ و بیلیارد گیلان برای عزل رئیس هیئت این استان

به گزارش خبرنگار مهر، نادیده گرفتن نیروهای متخصص و فعال بولینگ و بیلیارد استان گیلان با انتصابات فامیلی و به کارگیری افراد غیر ورزشی توسط رئیس هیئت این استان، از عواملی است که منجر به نارضایتی اعضای خانواده این رشته و درخواست آنها برای عزل رئیس هیئت شده است.

این درخواست از طرف ورزشکاران، مسئولان کمیته های فعال در هیئت استان گیلان و حتی اعضای مجمع خطاب به جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان مطرح شده است اما باوجود پیگیری های صورت گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.

این در حالی است که برخی اقدامات توسط سارنگ بزرگ چنانی رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان گیلان از جمله به کارگیری همسر خود در پست نائب رئیسی و ریاست منطقه آزاد انزلی، عدم‌حمایت و توجه لازم به ورزشکاران، داوران، باشگاه‌ها و... موجب شده تا موجی از اعتراضات نسبت به برکناری او شکل بگیرد و افراد معترض پیگیر این مسئله باشند.

با این حال و با وجود مطرح شدن مکتوب این درخواست، هنوز واکنشی به آن از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان و متصدی آن صورت نگرفته است.

سارنگ بزرگ چنانی چند دوره است که ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان گیلان را بر عهده دارد اما معترضان معتقدند این ثبات مدیریتی نه‌تنها کمکی به توسعه بولینگ و بیلیارد استان نکرده بلکه موجب افزایش نارضایتی، افت انگیزه ورزشکاران و تضعیف جایگاه هیئت هم شده است.

جامعه بولینگ و بیلیارد گیلان، تعلل مدیرکل ورزش و جوانان استان در رسیدگی به این مطالبات را سؤال‌برانگیز می‌داند و تأکید دارد ادامه این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار این رشته وارد کند.

درخواست مکتوب خانواده بولینگ و بیلیارد استان گیلان که همراه با امضای آنها است در اختیار گروه ورزش خبرگزاری مهر قرار داده شده است.