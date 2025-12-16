به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصداقی نیا، در همایش بهداشت محیط، افزود: ما در حوزه بهداشت محیط خیلی ضعف داریم.
رئیس سابق انجمن علمی بهداشت محیط ایران گفت: آنچه در حوزه بهداشت محیط میبینیم دچار معضلات بسیار بزرگی هستیم.
وی افزود: حل مسائل محیط زیست، به تجهیزات خیلی پیشرفته نیاز ندارد.
مصداقی نیا گفت: هیئت علمی رشته بهداشت محیط بایستی تغییر نگرشی در آموزش بدهند، گرچه از تحقیقات فعلی ما هم خیلی استفاده نمیشود.
وی افزود: سلامت مربوط به عوامل محیطی است و اگر بتوانیم یک محیط بهداشتی فراهم کنیم، ۲۵ درصد هزینه بیماریها را کاهش خواهیم داد.
مصداقی نیا گفت: ما طرح جوانی جمعیت را تصویب میکنیم اما به فکر اصلاح تلفات جانی ناشی از حوادث ترافیکی نیستیم.
وی افزود: نگاه ما به بهداشت محیط باید نسبت به ۵۰ سال قبل تغییر کند.
مصداقی نیا گفت: نگرش و آموزش ما به نسبت سلامت انسان باید تغییر کند. امیدوارم با تحقیقات و مطالعه بر روی کارهایی که در خارج از کشور در حوزه بهداشت محیط انجام میشود، بتوانیم در مسیر بهبود و ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.
