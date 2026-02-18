به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، سید سعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت نظارتهای بهداشتی در حوزه دامپزشکی، اقدامات این سازمان در راستای تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام را تشریح کرد و گفت: بالغ بر ۷۵ درصد بیماریها منشأ مشترک بین انسان و دام دارند و از این رو، سازمان دامپزشکی کشور مسئولیتی سنگین در قبال سلامت جامعه بر عهده دارد و تلاش میکند با اعمال نظارتهای دقیق، از انتقال این بیماریها جلوگیری کند.
وی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان افزود: در کنار وظیفه ذاتی و حاکمیتی سازمان دامپزشکی در صیانت از سلامت و بهداشت عمومی، تأکید رئیسجمهور بر اهمیت مشارکت آگاهانه مردم در حوزه سلامت، انگیزه مضاعفی برای این سازمان در جهت جلب همکاری دامپزشکان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است. این دامپزشکان بهعنوان بازوان نظام سلامت، نقش مؤثری در پیشگیری از عرضه موارد مشکوک در فرآوردههای خام پروتئینی ایفا میکنند.
حسینی درباره جزئیات اجرای این طرح اظهار کرد: طرح تشدید نظارتهای بهداشتی از ۲۹ بهمن، ۱۴۰۴ آغاز شده و با توجه به افزایش مصرف فرآوردههای پروتئینی تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، نظارتهای معمول و مستمر سازمان دامپزشکی با شدت بیشتری دنبال میشود تا هرگونه فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: این سازمان با همراهی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت بهداشت، قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی نظارت گستردهای بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی اعمال میکند و این نظارتها از مبدأ تولید در کشتارگاهها تا مراکز توزیع و فروش تداوم دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال ۲۴۰۰ نفر از نیروهای سازمان در قالب هزار و ۴۸۰ اکیپ ثابت و سیار، تمامی مراحل تولید تا عرضه فرآوردههای خام دامی را تحت رصد قرار دادهاند. امیدواریم با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و استمرار نظارتهای حداکثری، میزان کشفیات نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد.
