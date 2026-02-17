به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز سفر رسمی هیأت عالی دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به قطر، علیرضا رفیعیپور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با هدف توسعه تبادلات دامی، گسترش همکاریهای علمی و تقویت روابط اقتصادی، از مراکز مهم تولیدی و تحقیقاتی این کشور بازدید و با مسئولان و سرمایهگذاران قطری دیدار و گفتگو کرد.
در روز دوم سفر علیرضا رفیعیپور به قطر، برنامههای فشردهای در راستای تقویت تبادلات بینالمللی دامپزشکی میان دو کشور برگزار شد.
بازدید از کشتارگاه صنعتی «الانعام» دوحه
هیئت ایرانی با حضور در کشتارگاه صنعتی «الانعام» در شهر دوحه، از بخشهای مختلف این مجموعه عظیم چند ده هکتاری بازدید کرد. این کشتارگاه بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تأمین گوشت قطر، دارای زیرساختهای پیشرفته برای واردات، قرنطینه، نگهداری و کشتار دام سبک و سنگین از کشورهای مختلف جهان است.
در این مجموعه، دامهای وارداتی از کشورهای مختلف از جمله آفریقا، استرالیا، برزیل، پاکستان، هند و برخی کشورهای همسایه پس از طی دورههای نگهداری کوتاهمدت یا چندماهه، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، کشتار و فرآوری شده و سهم قابلتوجهی از گوشت مصرفی این کشور را تأمین میکنند.
در جریان این بازدید، موضوع ورود دام ایرانی به این کشتارگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. مدیران کشتارگاه و مسئولان دامپزشکی قطر ضمن اعلام نیاز جدی به دام سبک ایرانی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالا، خواستار بررسی امکان تنظیم توافقنامههای رسمی برای واردات قانونی دام از ایران شدند. همچنین پیشنهادهایی در زمینه تهاتر گوشت با دام سبک ایرانی مطرح شد که مقرر گردید این موضوعات در سطح وزارتخانههای ذیربط و از مسیر دیپلماتیک پیگیری شود.
بازدید از مرکز تحقیقات آبزیان قطر
در ادامه، هیئت ایرانی با هماهنگی دامپزشکی قطر از مرکز تحقیقات آبزیان این کشور بازدید کرد. این مرکز که حدود یک دهه از آغاز فعالیت آن میگذرد، در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و میگو فعال است و گونههایی همچون سیباس، آمور و چندین گونه دریایی دیگر را تکثیر میکند.
بر اساس گزارش مسئولان این مرکز، تولید برخی اقلام به بیش از ۲۰ میلیون قطعه در سال میرسد که پس از تکثیر، در دریا رهاسازی میشوند. اگرچه این مرکز از تجهیزات مناسب و زیرساختهای قابلقبولی برخوردار است، اما نیازمند توسعه همکاریهای علمی، فنی و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص است.
در این راستا، توافق شد از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و دانشکدههای دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام متخصصان، تبادل دانش فنی و اجرای پروژههای مشترک استفاده شود. این همکاری میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای اقتصادی مشترک در حوزه شیلات و آبزیان میان دو کشور باشد.
دیدار با سرمایهگذاران قطری در حوزه دام و طیور
در ادامه برنامههای روز دوم، نشستهایی با فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران قطری برگزار شد. این سرمایهگذاران علاقهمندی قابلتوجهی برای همکاری در حوزههای دام، طیور، تخممرغ، مرغ مادر گوشتی و تخمگذار و همچنین آبزیان ابراز کردند.
بر اساس توافقات اولیه، مقرر شد از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر، ارتباط میان تشکلهای بزرگ دام، طیور و آبزیان کشور با بخش خصوصی موفق قطر برقرار شود تا زمینه شکلگیری پروژههای مشترک اقتصادی فراهم شود.
همکاری در حوزه شتر و مسابقات شترسواری
در دیداری دیگر، هیئت ایرانی با مسئول حوزه مسابقات شترسواری قطر گفتوگو کرد که با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده قطر در حوزه پرورش شتر در استان فارس و اشتغالزایی ایجادشده در منطقه لارستان، طرف قطری علاقهمندی خود را برای توسعه همکاریها بهویژه در حوزه شترهای مسابقه اعلام کرد.
درخواستهای مطرحشده قرار است از سوی معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور بررسی و پیگیری شود که این همکاری میتواند نقش مؤثری در توسعه صنعت شتر، افزایش صادرات و اشتغالزایی در مناطق مستعد کشور ایفا کند.
دیدار با تجار ایرانی مقیم قطر
در پایان، هیئت ایرانی به ریاست علیرضا رفیعیپور با جمعی از سرمایهگذاران و تجار ایرانی مقیم قطر دیدار کرد و در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای تجار ایرانی، مسائل و چالشهای اداری و تجاری آنان بررسی شد.
با توجه به نیاز بالای قطر به واردات محصولات غذایی از جمله گوشت، تخممرغ، عسل، لبنیات و آبزیان، تأکید شد جمهوری اسلامی ایران میتواند یکی از مبادی اصلی و مطمئن تأمین این محصولات باشد , هدفگذاری دو کشور بر حفظ و تقویت تراز مثبت تجاری ایران و توسعه پایدار روابط اقتصادی در حوزه دامپزشکی و امنیت غذایی است.
این سفر نشاندهنده عزم جدی دو کشور برای گسترش همکاریهای دامپزشکی، علمی و اقتصادی و حرکت به سوی چارچوبهای رسمی و پایدار در تبادلات دامی و غذایی میان ایران و قطر است.
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