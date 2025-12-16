  1. استانها
۲۵ هزار لیتر گازوئیل در یک انبار در اصفهان دپو شده بود

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران از یک انبار ۲۵ هزار لیتر گازوئیل غیر مجاز به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی از نگه داری و دپوی غیر مجاز مقادیری سوخت خارج از شبکه توزیع از نوع گازوئیل در یک انبار مطلع و بررسی را آغاز کردند.
وی در ادامه افزود: با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات میدانی در نهایت مأموران محل دپوی سوخت را در یک انبار شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی به آنجا اعزام و موفق شدند ۲۵ هزار لیتر گازوئیل غیر مجاز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش سوخت کشف شده ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

