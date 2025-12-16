مشارکت بیش از ۲۰۰ گروه دوام در من شهردارم ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه هماهنگی چهارمین دوره «من شهردارم» با حضور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جمعی از معاونان و مدیران با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برگزار شد.

طبق روال سال‌های گذشته، بیش از ۱۵۶ نیروی داوطلب مردمی (دوام) و ۴۴ مدیر پایگاه‌های ورزشی، به عنوان سفیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در چهارمین دوره «من شهردارم» حضور دارند.

مدیران مجموعه‌های ورزشی پایگاه‌های مدیریت بحران در این طرح با ارائه آموزش‌های لازم بانوان ورزشکار را جهت ثبت رأی و شرکت در این طرح یاری و مشارکت بالای بانوان و خانواده آنها را در این طرح رقم خواهند زد.