مشارکت بیش از ۲۰۰ گروه دوام در من شهردارم ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه هماهنگی چهارمین دوره «من شهردارم» با حضور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جمعی از معاونان و مدیران با هدف ایجاد هماهنگیهای لازم برگزار شد.
طبق روال سالهای گذشته، بیش از ۱۵۶ نیروی داوطلب مردمی (دوام) و ۴۴ مدیر پایگاههای ورزشی، به عنوان سفیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در چهارمین دوره «من شهردارم» حضور دارند.
مدیران مجموعههای ورزشی پایگاههای مدیریت بحران در این طرح با ارائه آموزشهای لازم بانوان ورزشکار را جهت ثبت رأی و شرکت در این طرح یاری و مشارکت بالای بانوان و خانواده آنها را در این طرح رقم خواهند زد.
