به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه پوربهی در بازدید از کارگاه‌های آموزشی صنایع دستی در عالیشهر از توسعه و ترویج هنرهای سنتی و صنایع‌دستی با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار خبر داد و اظهار کرد: سازمان مردم نهاد کاشانه هنری مروارید درخشان استان بوشهر در زمینه‌ی آموزش هنرهای صنایع‌دستی در برگزاری کارگاه‌ها با همکاری دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی شرکت شهر جدید عمران عالیشهر شروع به آموزش به کارآفرینان کرده است.

وی از برپایی دوره‌های آموزشی در ۱۷ رشته صنایع دستی خبر داد و افزود: در این مرکز ۱۷ بانوی سرپرست خانوار و فاقد سرپرست خانوار به عنوان مربی در رشته‌های مختلف هنرهای صنایع دستی که شامل بافت گلیم و گبه، فرش بافی، ساخت وسایل چوبی، نقطه کوبی روی سفال، کیف و کفش ابریشمی، عروسک دوزی، بافندگی، زیور آلات، محصولات رزین، مروارید بافی، شمع سازی، چرم دوزی، آئینه و مجسمه سازی با گل اشتغال دارند و توسط آنها آموزش داده می‌شود.

مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر ادامه داد: تاکنون سه دوره آزمون در رشته‌های حصیربافی، گلیم بافی و صدف سازی برگزار شده که ۷۰ نفر از بانوان هنرمند موفق به راه اندازی فروشگاه صنایع‌دستی با نام کلبه هنر شده‌اند.

پوربهی اظهار امیدواری‌کرد: در صدد هستیم با حمایت مسئولین، مکانی برای ایجاد بازارچه صنایع‌دستی و کارگاه‌های آموزشی برای جذب و حمایت هنرمندان ایجاد کنیم.