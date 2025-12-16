  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

خوزستان استانی کم برخوردار در زمینه تولیدات دارویی است

اهواز ـ مدیر مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری خوزستان گفت: استان در زمینه تولیدات دارویی و فرآورده های مکمل کم برخوردار است.

حسین یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طبق آمار حوزه فناوری و سلامت خوزستان، حدود ۴۶ واحد فناور در پارک علم و فناوری استان در بخش‌های مختلف دارو، سلامت، تجهیزات مکمل پزشکی و دارویی مشغول به فعالیت هستند.

مدیر مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری خوزستان با بیان اینکه چهار شرکت دانش بنیان در حیطه سلامت فعالیت دارند، گفت: این شرکت‌ها در سال‌های گذشته با پیگیری‌های مداوم و مستمر پارک علم و فناوری استان موفق شدند محصولات خود را تام مرحله نیمه تجاری و در راستای مجوزهای صدور تولید پیش ببرند.

وی، خوزستان را استانی کم برخوردار در زمینه تولید محصولات دارویی و فرآورده‌های مکمل معرفی کرد و گفت: این مساله سبب شده ارتباط گیری فناورها با حوزه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور کم باشد بنابراین باید در این راستا فرهنگ سازی صورت گیرد تا ارتباطات گسترده‌تر شود.

مدیر مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به هفته پژوهش سال جاری، اظهار کرد: مذاکراتی در این هفته انجام شد که نویدبخش امضا تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری استان و دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.

به گفته یزدانی، این تفاهم نامه‌ها همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و معاونت غذا و دارو دانشگاه در راستای عملکرد فناوری و ایجاد زیرساخت مشترک مرکز دارویی برای تولید دارو است که تا پایان سال جاری منعقد خواهند شد.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری خوزستان سال ۱۴۰۲ اولین لابراتوار تخصصی آرایشی و بهداشتی استان را با عنوان مرکز نوآوری بهداشتی و دارویی احداث کرده است، تصریح کرد: این مرکز فضای بسیار مناسبی برای پرورش ایده‌های حوزه‌های مختلف دارویی، تولیدات و ساخت نمونه اولیه محصولات دارویی و بهداشتی است که دارای تأیید سازمان غذا و دارو نیز می‌باشد.

مدیر مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری خوزستان افزود: با راه اندازی این لابراتوار، بستری فراهم شده تا فناوران بتوانند در حوزه‌های مختلف سلامت اقدامات خود را انجام دهند.

