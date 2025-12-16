  1. استانها
موالی زاده : اولویت استخدام شرکت‌ها با نیروهای محلی و بومی باشد

اهواز ـ استاندار خوزستان بر لزوم جذب حداکثری نیروهای محلی و بررسی میدانی مشکلات اشتغال تأکید و تشکیل یک کارگروه ویژه برای اجرای طرحی ضربتی تا پایان سال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز سه‌شنبه در شورای اشتغال خوزستان با محوریت شهرستان‌های دشت‌آزادگان و هویزه گفت: ما نسبت به تمامی جوانان استان در هر نقطه‌ای مسئولیم و هیچ منطقه‌ای نباید نادیده گرفته شود. نیروهای استان باید به کار گرفته شوند، اما این امر باید با توازن و بر اساس مزیت‌های هر منطقه انجام پذیرد.

استاندار خوزستان با اعلام تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری موضوع اشتغال در شهرستان‌ها افزود: آقای کاظم‌نسب مسئول این کارگروه خواهند بود و آقای ظفری‌پور و دیگر مدیران مرتبط نیز عضو آن هستند. این کارگروه موظف است به صورت میدانی و با بازدید از شرکت‌های هر شهرستان، موانع اشتغال و ظرفیت‌های معطل‌مانده را به دقت رصد کند.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم تغییر رویه برخی شرکت‌ها در جذب نیرو اظهار داشت: این قابل قبول نیست که در استان ما نیروی متخصص بیکار وجود داشته باشد، اما شرکت‌ها برای مشاغل عمومی به جذب نیرو از خارج از استان اقدام کنند. منطق و عدالت حکم می‌کند که اولویت استخدام با نیروهای محلی و سپس بومی استان باشد. خرید شرکت‌ها از محیط پیرامون خود نیز می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق کمک شایانی کند.

وی با اشاره به سخنان کارجویان حاضر در جلسه تصریح کرد: صحبت‌های این عزیزان، مطالبه‌ای به‌حق و بیانگر مشکلات است. ما مسئول ایجاد رضایتمندی هستیم و رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخص برای ما محسوب می‌شود. شرکت‌ها نیز باید بیش از پیش به این مفهوم توجه داشته باشند. برای رفع تنگناها، جداگانه با هر شرکت جلسه خواهیم گذاشت و با مدیران مرکزی آنها نیز مکاتبات لازم را انجام می‌دهیم.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: این یک طرح ضربتی است که باید تا پایان سال مشخص کنیم چقدر می‌توانیم ظرفیت اشتغال در این دو شهرستان ایجاد کنیم. بر آنیم تا منطقه به منطقه و با طراحی مدلی بر پایه آمایش سرزمین و مزیت نسبی هر منطقه، موضوع اشتغال را با تمرکز بر جذب نیروهای محلی پیگیری کنیم.

