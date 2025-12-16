به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز سه‌شنبه در شورای اشتغال خوزستان با محوریت شهرستان‌های دشت‌آزادگان و هویزه گفت: ما نسبت به تمامی جوانان استان در هر نقطه‌ای مسئولیم و هیچ منطقه‌ای نباید نادیده گرفته شود. نیروهای استان باید به کار گرفته شوند، اما این امر باید با توازن و بر اساس مزیت‌های هر منطقه انجام پذیرد.

استاندار خوزستان با اعلام تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری موضوع اشتغال در شهرستان‌ها افزود: آقای کاظم‌نسب مسئول این کارگروه خواهند بود و آقای ظفری‌پور و دیگر مدیران مرتبط نیز عضو آن هستند. این کارگروه موظف است به صورت میدانی و با بازدید از شرکت‌های هر شهرستان، موانع اشتغال و ظرفیت‌های معطل‌مانده را به دقت رصد کند.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم تغییر رویه برخی شرکت‌ها در جذب نیرو اظهار داشت: این قابل قبول نیست که در استان ما نیروی متخصص بیکار وجود داشته باشد، اما شرکت‌ها برای مشاغل عمومی به جذب نیرو از خارج از استان اقدام کنند. منطق و عدالت حکم می‌کند که اولویت استخدام با نیروهای محلی و سپس بومی استان باشد. خرید شرکت‌ها از محیط پیرامون خود نیز می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق کمک شایانی کند.

وی با اشاره به سخنان کارجویان حاضر در جلسه تصریح کرد: صحبت‌های این عزیزان، مطالبه‌ای به‌حق و بیانگر مشکلات است. ما مسئول ایجاد رضایتمندی هستیم و رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخص برای ما محسوب می‌شود. شرکت‌ها نیز باید بیش از پیش به این مفهوم توجه داشته باشند. برای رفع تنگناها، جداگانه با هر شرکت جلسه خواهیم گذاشت و با مدیران مرکزی آنها نیز مکاتبات لازم را انجام می‌دهیم.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: این یک طرح ضربتی است که باید تا پایان سال مشخص کنیم چقدر می‌توانیم ظرفیت اشتغال در این دو شهرستان ایجاد کنیم. بر آنیم تا منطقه به منطقه و با طراحی مدلی بر پایه آمایش سرزمین و مزیت نسبی هر منطقه، موضوع اشتغال را با تمرکز بر جذب نیروهای محلی پیگیری کنیم.