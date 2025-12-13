الزام اشتغال بومی هویزه و دشت آزادگان در شورای تأمین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز شنبه در جلسه بررسی وضعیت اشتغال شهرستان‌های دشت‌آزادگان و هویزه که در ادامه سفر اخیر وی به هویزه و دیدار با جوانان جویای کار برگزار شد، اظهار کرد: حل مشکل اشتغال جوانان این مناطق نیازمند اقدام فوری و عملی است.

وی با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی استان استفاده از نیروهای بومی هر منطقه است، گفت: این یک اصل منطقی و عادلانه است که باید بدون کوچک‌ترین کاستی اجرا شود. سیاست استان بر این است که هر مجموعه‌ای از نیروهای بومی خود استفاده کند.

موالی‌زاده با اشاره به معطلی طولانی‌مدت جوانان این مناطق، دستور تشکیل یک کارگروه فعال و مستمر را صادر کرد و افزود: این کارگروه باید از امروز فعالیت خود را آغاز کند و به‌طور مستمر با شرکت‌ها در ارتباط باشد تا مشکل جوانانی که در ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانده‌اند، به سرعت حل شود. شرکت‌ها در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در وهله اول باید نیروهای موجود در خود منطقه به کار گرفته شوند و در مرحله بعد، برای نیروهایی که از منطقه‌ای ترخیص می‌شوند، جایابی مناسب در نقاط دیگر استان انجام شود. این نیروها متعلق به کل استان هستند و مسئولیت جایابی آن‌ها بر عهده اداره کل کار است.

وی با اعلام زمان‌بندی مشخص از مدیران خواست تا در اسرع وقت ظرفیت‌های تمام شرکت‌ها را بررسی کنند و هشدار داد: اگر این کارگروه نتواند مسئله را حل کند، موضوع در شورای تأمین استان مطرح خواهد شد و مصوبه آن که در حکم قانون است، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.