به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی با بیان اینکه تصادف زنجیره‌ای ۷ خودرو در آزادراه زنجان_قزوین منجر به مصدومیت ۷ نفر شد که نجات گران هلال‌احمر فرد محبوس در خودرو را رهاسازی کردند، گفت: در ساعت ۱۲:۲۴ دقیقه امروز (۲۵ آذرماه)، گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای ۷ خودرو در کیلومتر ۱۹ آزادراه زنجان-قزوین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: با دریافت این گزارش، ۳ تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شمال غرب زنجان و تیم واکنش سریع به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این حادثه ۷ مصدوم داشت که نجات گران هلال‌احمر با استفاده از ابزار ست نجات یک مصدوم محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.

وی از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.