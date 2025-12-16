سیلاب در پارسیان خودرو و احشام را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارشهای شدید اخیر و افزایش شدت جریان آب رودخانه چهنو در شهرستان پارسیان، تعدادی از احشام و یک خودروی سواری به دلیل سیلاب به داخل رودخانه سقوط کردند.
بر اساس گزارشهای اولیه خوشبختانه راننده خودرو در لحظات اولیه حادثه از خودرو خارج شده و جان خود را نجات داده است.
سازمانهای امدادی و بحران شهرستان و استانی از هموطنان و ساکنان مناطق اطراف رودخانه خواستهاند که به دلیل ادامه بارشها و احتمال شدت گرفتن سیلابها از نزدیک شدن به بستر رودخانهها و محلهای عبور آب بهطور جدی خودداری کنند.
همچنین کارشناسان هواشناسی پیشبینی کردهاند که در روزهای آینده بارشهای سنگین ادامه خواهد داشت و احتمال بروز سیلاب در مناطق مختلف شهرستانهای جنوبی استان وجود دارد.
از این رو توصیه میشود شهروندان از سفرهای غیرضروری به مناطق پرخطر خودداری کنند و اخبار مربوط به وضعیت جوی را از مراجع رسمی دنبال کنند.
نظر شما