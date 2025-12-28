سیلاب در پارسیان یک فوتی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب گسترده که از شهرستان پارسیان آغاز شد، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دچار حادثه شد که متأسفانه یکی از عوامل ایمنی حاضر در محل، گرفتار سیلاب شده و جان خود را از دست داد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، خودروی حادثه‌دیده متعلق به آتش‌نشانی پتروشیمی لورچ بوده و این حادثه در جریان عملیات مرتبط با شرایط اضطراری ناشی از سیلاب رخ داده است.

گفتنی است بارندگی‌های شدید اخیر در غرب هرمزگان خساراتی را به زیرساخت‌ها و مسیرهای تردد وارد کرده و بررسی ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.