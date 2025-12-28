  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

سیلاب در پارسیان یک فوتی بر جا گذاشت

سیلاب در پارسیان یک فوتی بر جا گذاشت

پارسیان- وقوع سیلاب در غرب استان هرمزگان و شهرستان پارسیان، منجر به جان‌باختن یکی از عوامل ایمنی شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب گسترده که از شهرستان پارسیان آغاز شد، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دچار حادثه شد که متأسفانه یکی از عوامل ایمنی حاضر در محل، گرفتار سیلاب شده و جان خود را از دست داد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، خودروی حادثه‌دیده متعلق به آتش‌نشانی پتروشیمی لورچ بوده و این حادثه در جریان عملیات مرتبط با شرایط اضطراری ناشی از سیلاب رخ داده است.
گفتنی است بارندگی‌های شدید اخیر در غرب هرمزگان خساراتی را به زیرساخت‌ها و مسیرهای تردد وارد کرده و بررسی ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.
کد خبر 6704818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها