مشاور فنی باشگاه استقلال خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی باشگاه استقلال خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای از انتصاب کریم بوستانی به عنوان مشاور فنی این باشگاه خبر داد.

بر اساس این گزارش، بهنام ابوالقاسم‌پور، سرپرست مدیرعاملی استقلال خوزستان، با استفاده از تجربیات گسترده بوستانی در فوتبال ایران و خوزستان، وی را به این سمت برگزید.

بوستانی که سابقه سرمربیگری استقلال خوزستان در لیگ هجدهم را دارد، در کارنامه خود همراهی با تیم‌های بزرگی چون استقلال تهران، سپاهان اصفهان و تراکتورسازی را ثبت کرده است. وی با سپاهان دو بار و با استقلال تهران یک بار قهرمان لیگ برتر شده و همچنین سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی ایران را نیز دارد.