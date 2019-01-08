کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضع تیم استقلال خوزستان اظهار کرد: تیم ما از شنبه تمرینات خود را آغاز کرد و شرایط خوبی را با وجود شروع دیر در پیش‌گرفته‌ایم.

وی افزود: دیروز هیئت‌مدیره باشگاه استقلال خوزستان با ما جلسه‌ای را برگزار کرد تا آینده تیم را مشخص کنیم. اگر من به عنوان سرمربی تیم با باشگاه ادامه همکاری بدهم، چهار نفر را به کادر فنی اضافه خواهم کرد.

بوستانی با بیان اینکه باشگاه هنوز اقدامی برای پرداخت جریمه پرونده دیوید ساکونی بازیکن سابق باشگاه نکرده است، بیان کرد: با امتیازاتی که در نیم‌فصل اول از ما کسر شده به مشکل برخوردیم و باشگاه برای خروج از بحران در تلاش است تا با پرداخت قسط اول که ۷۰ هزار دلار است، کمی از مشکلات را حل کند.

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به اینکه بازیکنان ما فقط با رضایت باشگاه قادر به جدایی هستند، عنوان کرد: بازیکنان صرفاً در شرایطی می‌توانند از تیم ما جدا شوند که رضایت‌نامه کتبی از باشگاه داشته باشند و باشگاه‌های خواهان بازیکنان ما می‌توانند با ارسال پیشنهاد رسمی به باشگاه درخواست جذب بازیکنان ما را داشته باشند و ما نیز با لحاظ قرار دادن منافع باشگاه، تصمیم نهایی خود را خواهیم گرفت.

بوستانی ادامه داد: بازیکنان ما در نشان دادند می‌توانند از غیرممکن، ممکن بسازند. ما در بازی‌های قبل بر روی حوادث گل می‌خوردیم و نتایج نامناسبی برای تیم رقم می‌خورد. داوری در بازی با سپاهان، زمین ناهموار در بازی با پیکان و بارندگی در بازی سایپا باعث از دست دادن امتیازات برای ما شده بود ولی مدیریت باشگاه می‌تواند با پرداخت پاداش‌ها و پیگیری شکایت فیفا، روحیه‌ را به تیم انتقال دهد.

وی اظهار کرد: خیلی از افراد دوست ندارند استقلال خوزستان در لیگ برتر نتیجه بگیرد. خیلی از آنها در حال حاضر در خوزستان به عنوان مربی در حال فعالیت هستند و حتی در رسانه‌ها اظهار داشته‌اند که خوزستان توانایی داشتن چهار نماینده در لیگ برتر را ندارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان عنوان کرد: مسئولان ورزشی استان و هیئت فوتبال استان باید در حفظ سهمیه‌های لیگ برتری استان به تیم ها کمک کنند.