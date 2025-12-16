به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام با اشاره به ضرورت توجه ویژه دولت به این استان اظهار کرد: گلستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، اما در حوزه زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی‌های جدی مواجه بوده و این فاصله باید با نگاه ملی جبران شود.



وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای اسناد بالادستی افزود: برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمین، نقشه راه دولت است و انتظار داریم دولت با اعزام تیم‌های تخصصی و بهره‌گیری از نیروهای باتجربه، اجرای این اسناد را در گلستان با جدیت دنبال کند.



نوروزی با بیان اینکه گلستان پیشانی گردشگری شمال کشور است، اظهار کرد: از جنگل‌های هیرکانی و آبشارهای شاخصی همچون شیرآباد گرفته تا زیارتگاه‌ها و ظرفیت‌های بوم‌گردی، همه آماده سرمایه‌گذاری هستند و نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه از غرب تا شرق استان، از نوکنده تا مراوه‌تپه هستیم.



نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقایسه گلستان با استان‌های برخوردار درست نیست؛ باید عقب‌ماندگی‌های تاریخی این استان از ابتدای انقلاب مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قرار گیرد.



وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و همزیستی اقوام در گلستان گفت: این استان نماد همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی است و حتی در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، امنیت و آرامش در آن حفظ شده است؛ بر همین اساس، احداث تالار گفت‌وگوی اقوام می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود.



نوروزی تأکید کرد: انتظار مردم گلستان از دولت چهاردهم، توجه ویژه، تزریق هدفمند اعتبارات زیرساختی و نگاه عادلانه توسعه‌ای است تا این استان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد گردشگری کشور برسد.