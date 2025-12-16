  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

نوروزی: گلستان نیازمند توجه ویژه ملی در گردشگری و زیرساخت‌هاست

گرگان-نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مردم این استان، نگاه عادلانه ملی، تزریق اعتبارات هدفمند و اجرای کامل سند آمایش سرزمین برای جبران فاصله توسعه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام با اشاره به ضرورت توجه ویژه دولت به این استان اظهار کرد: گلستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، اما در حوزه زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی‌های جدی مواجه بوده و این فاصله باید با نگاه ملی جبران شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای اسناد بالادستی افزود: برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمین، نقشه راه دولت است و انتظار داریم دولت با اعزام تیم‌های تخصصی و بهره‌گیری از نیروهای باتجربه، اجرای این اسناد را در گلستان با جدیت دنبال کند.

نوروزی با بیان اینکه گلستان پیشانی گردشگری شمال کشور است، اظهار کرد: از جنگل‌های هیرکانی و آبشارهای شاخصی همچون شیرآباد گرفته تا زیارتگاه‌ها و ظرفیت‌های بوم‌گردی، همه آماده سرمایه‌گذاری هستند و نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه از غرب تا شرق استان، از نوکنده تا مراوه‌تپه هستیم.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقایسه گلستان با استان‌های برخوردار درست نیست؛ باید عقب‌ماندگی‌های تاریخی این استان از ابتدای انقلاب مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و همزیستی اقوام در گلستان گفت: این استان نماد همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی است و حتی در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، امنیت و آرامش در آن حفظ شده است؛ بر همین اساس، احداث تالار گفت‌وگوی اقوام می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود.

نوروزی تأکید کرد: انتظار مردم گلستان از دولت چهاردهم، توجه ویژه، تزریق هدفمند اعتبارات زیرساختی و نگاه عادلانه توسعه‌ای است تا این استان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد گردشگری کشور برسد.

