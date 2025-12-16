فعالی: جشنواره فرهنگی گلستان حاصل همدلی ملی و حضور کشورهای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی، عصر سه شنبه در افتتاحیه هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام در جمع مردم و مسئولان با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی استان، اظهار کرد: این گردهمایی بزرگ فرهنگی حاصل زحمات مجموعه‌ای از عوامل اجرایی، دستگاه‌های استانی و همراهی صمیمانه مردم شریف گلستان است.

وی با بیان اینکه این رویداد تنها حاصل تلاش یک دستگاه نبوده است، افزود: برای برگزاری این جشنواره ستادهای متعددی شکل گرفت و همه عوامل اجرایی استان در کنار هم قرار گرفتند. اگر همت و همکاری مجموعه استان، از جمله نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت، نبود، چنین فضایی فراهم نمی‌شد.

فعالی با اشاره به رویکرد متفاوت جشنواره امسال گفت: تلاش کردیم ویژگی خاصی برای این دوره تعریف کنیم؛ جشن را از مرکز خارج کرده و به میان مردم و شهرستان‌ها ببریم و با دعوت از کشورهای مختلف، آئین‌ها، سنت‌ها و روایت‌های فرهنگی متنوعی را به نمایش بگذاریم.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از حضور مهمانان ویژه ملی و بین‌المللی در این رویداد خبر داد و اظهار کرد: در طول برگزاری جشنواره، شاهد حضور وزیر میراث فرهنگی، معاونان، مدیران‌کل و مهمانان ارزشمند داخلی و خارجی هستیم که نشان‌دهنده اهمیت این رویداد فرهنگی است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری گردهمایی فرهنگی با مشارکت چند کشور، از جمله ازبکستان، خاطرنشان کرد: در این چند شب، فضاهای فرهنگی جذاب و متنوعی برای مردم تدارک دیده شده که جلوه‌ای از همبستگی، اتحاد و ظرفیت‌های فرهنگی استان گلستان را به نمایش می‌گذارد.

فعالی با قدردانی از مردم استان گفت: رونق و اعتبار امروز گلستان، مرهون اتحاد، همدلی و حمایت مردم است.