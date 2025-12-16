به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همایش بزرگ سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵ در گلستان برگزار خواهد شد. در این همایش، بستههای سرمایهگذاری آماده به سرمایهگذاران سراسر ایران معرفی میشود و استان وارد یک جهش مهم در زیرساختهای گردشگری خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی افزود: گلستان استانی نمونه در انسجام، وحدت و امنیت است و ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری دارد. مجموعههایی مانند پارک جنگلی قرق با مساحت ۵۰ هکتار و موزه مردمشناسی در حال راهاندازی، یکی از بزرگترین جاذبههای گردشگری استان را در یک سال آینده ایجاد خواهند کرد. ما به این مجموعه کمک جدی خواهیم کرد و به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه روستاها و بومگردی گفت: هر روستای گلستان باید به یک مقصد بومگردی تبدیل شود تا گردشگران نیمی از گردشگران ایران را به سمت روستاها هدایت کنیم. این مسیر باعث حفظ اشتغال، فرهنگ، هویت و هنر روستایی خواهد شد و صنایع دستی و هنر زنان و فرزندان استان در بازارچههای محلی و صادراتی به نمایش گذاشته خواهد شد.
صالحیامیری با تاکید بر نقش نمایندگان و مدیران استان در پیشبرد برنامهها افزود: نمایندگان مجلس، مدیران استان و سرمایهگذاران پشتوانه اصلی ما هستند. با کمک آنها، گلستان میتواند الگویی برای توسعه پایدار گردشگری و سرمایهگذاری در ایران زمین شود.
وزیر میراثفرهنگی گفت: سال آینده جشنوارهها و برنامههای فرهنگی و گردشگری متعددی در گلستان برگزار خواهد شد و استان در عرصه ملی و بینالمللی بهعنوان نمونهای از انسجام، فرهنگ و توسعه معرفی میشود. ما به ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان باور داریم و تلاش خواهیم کرد این استعدادها را به گردشگران و علاقهمندان داخلی و خارجی معرفی کنیم.
گرگان-وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با اشاره به ظرفیتهای گسترده فرهنگی و گردشگری گلستان گفت:استان درسال آینده میزبان همایش بزرگ سرمایهگذاری وبرنامههای گردشگری وفرهنگی خواهد بود.
