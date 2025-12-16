  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

گلستان در ۱۴۰۵ میزبان همایش بزرگ سرمایه‌گذاری و جهش گردشگری خواهد بود

گلستان در ۱۴۰۵ میزبان همایش بزرگ سرمایه‌گذاری و جهش گردشگری خواهد بود

گرگان-وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و گردشگری گلستان گفت:استان درسال آینده میزبان همایش بزرگ سرمایه‌گذاری وبرنامه‌های گردشگری وفرهنگی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۵ در گلستان برگزار خواهد شد. در این همایش، بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده به سرمایه‌گذاران سراسر ایران معرفی می‌شود و استان وارد یک جهش مهم در زیرساخت‌های گردشگری خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: گلستان استانی نمونه در انسجام، وحدت و امنیت است و ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری دارد. مجموعه‌هایی مانند پارک جنگلی قرق با مساحت ۵۰ هکتار و موزه مردم‌شناسی در حال راه‌اندازی، یکی از بزرگترین جاذبه‌های گردشگری استان را در یک سال آینده ایجاد خواهند کرد. ما به این مجموعه کمک جدی خواهیم کرد و به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه روستاها و بوم‌گردی گفت: هر روستای گلستان باید به یک مقصد بوم‌گردی تبدیل شود تا گردشگران نیمی از گردشگران ایران را به سمت روستاها هدایت کنیم. این مسیر باعث حفظ اشتغال، فرهنگ، هویت و هنر روستایی خواهد شد و صنایع دستی و هنر زنان و فرزندان استان در بازارچه‌های محلی و صادراتی به نمایش گذاشته خواهد شد.

صالحی‌امیری با تاکید بر نقش نمایندگان و مدیران استان در پیشبرد برنامه‌ها افزود: نمایندگان مجلس، مدیران استان و سرمایه‌گذاران پشتوانه اصلی ما هستند. با کمک آن‌ها، گلستان می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار گردشگری و سرمایه‌گذاری در ایران زمین شود.

وزیر میراث‌فرهنگی گفت: سال آینده جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و گردشگری متعددی در گلستان برگزار خواهد شد و استان در عرصه ملی و بین‌المللی به‌عنوان نمونه‌ای از انسجام، فرهنگ و توسعه معرفی می‌شود. ما به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان باور داریم و تلاش خواهیم کرد این استعدادها را به گردشگران و علاقه‌مندان داخلی و خارجی معرفی کنیم.

کد خبر 6691965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها