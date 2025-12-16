  1. استانها
حجت‌الاسلام محمدپور: ۳۵ مسجد در بابلسر میزبان معتکفان می شود

بابلسر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر گفت: مراسم اعتکاف در ۳۵ مسجد شهرستان برگزار می‌شود که ۱۰ مسجد میزبان دانش آموزان خواهد بود.

حجت‌الاسلام میکائیل محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف در سطح شهرستان خبر داد و گفت: برنامه ویژه‌ای برای اعتکاف دانش‌آموزی در نظر گرفته شده است و این برنامه در ۱۰ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار نفر تنها از میان دانش‌آموزان در این برنامه معنوی حضور یابند.

حجت‌الاسلام محمدپور همچنین اعلام کرد: در مجموع مراسم اعتکاف در ۳۵ مسجد شهرستان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود حدود شش هزار نفر از مردم شهرستان در این مراسم شرکت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با تأکید بر اهمیت برگزاری این آئین مذهبی اظهار داشت: اعتکاف فرصتی مناسب برای تقویت معنویت، خودسازی و انس با آموزه‌های دینی است و حضور پرشور اقشار مختلف مردم از جمله دانش‌آموزان نشان‌دهنده استقبال گسترده جامعه از این مراسم معنوی است.

وی در پایان از مردم و علاقه‌مندان به حضور در مراسم اعتکاف دعوت کرد تا با رعایت نکات بهداشتی و برنامه‌های تدارک دیده شده در این آئین شرکت کنند.

