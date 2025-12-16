حجت‌الاسلام میکائیل محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف در سطح شهرستان خبر داد و گفت: برنامه ویژه‌ای برای اعتکاف دانش‌آموزی در نظر گرفته شده است و این برنامه در ۱۰ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار نفر تنها از میان دانش‌آموزان در این برنامه معنوی حضور یابند.

حجت‌الاسلام محمدپور همچنین اعلام کرد: در مجموع مراسم اعتکاف در ۳۵ مسجد شهرستان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود حدود شش هزار نفر از مردم شهرستان در این مراسم شرکت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با تأکید بر اهمیت برگزاری این آئین مذهبی اظهار داشت: اعتکاف فرصتی مناسب برای تقویت معنویت، خودسازی و انس با آموزه‌های دینی است و حضور پرشور اقشار مختلف مردم از جمله دانش‌آموزان نشان‌دهنده استقبال گسترده جامعه از این مراسم معنوی است.

وی در پایان از مردم و علاقه‌مندان به حضور در مراسم اعتکاف دعوت کرد تا با رعایت نکات بهداشتی و برنامه‌های تدارک دیده شده در این آئین شرکت کنند.