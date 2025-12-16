به گزارش خبرنگار مهر، میرحمایت میرزاده شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد اعتکاف نوجوانان و دانشآموزی شهرستان بابلسر با اشاره به نگاه ارزشی وزیر آموزش و پرورش گفت: «توجه به نماز، فعالیتهای پرورشی و برنامههایی مانند اعتکاف از خطوط قرمز و اولویتهای جدی وزارتخانه است.
وی همچنین اعلام کرد: برای فراهم کردن زمینه حضور دانشآموزان در مراسم اعتکاف، امتحانات در ایام اعتکاف در سراسر کشور برگزار نخواهد شد.
حجتالاسلام قلی پور امام جمعه بابلسر با قدردانی از همراهی مسئولان، اعتکاف دانشآموزی را فرصتی استثنایی برای تربیت و رشد معنوی دانست و افزود: در شرایطی که نوجوانان و جوانان با هجمههای فرهنگی مواجهاند، اعتکاف میتواند بهمثابه یک قرنطینه معنوی، نقش مؤثری در تقویت هویت دینی و بصیرتافزایی ایفا کند.
رتبه اول بابلسر در اعتکاف دانش آموزی
وی همچنین اشاره کرد: بابلسر در سال گذشته رتبه نخست اعتکاف دانشآموزی استان مازندران را کسب کرده است و برای پاسخگویی به پیشبینی استقبال گسترده دانشآموزان امسال، برنامهریزی شده است تا مصلی بزرگ شهرستان با ظرفیت هزار نفر بهویژه برای حضور دختران آماده شود.
حجتالاسلام میکائیل محمدپور رئیس تبلیغات اسلامی بابلسر نیز گفت: در این جلسه ظرفیتها و نیازمندیهای برگزاری اعتکاف دانشآموزی در ۱۰ مسجد شهرستان و مصلی بابلسر مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای ارائه برنامههای تربیتی، فرهنگی و معنوی ویژه این ایام مورد تاکید قرار گرفت.
نظر شما