به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام مرتضی رضایی در ابتدای خطبههای نماز جمعه، با یادآوری سفارشهای امیرالمؤمنین در خطبه هشتاد و سوم نهجالبلاغه درباره حال انسان در لحظه احتضار، تصویری تکاندهنده از انسان فرسوده و تکیده ارائه داد که تنها برای کفن و دفن آماده میشود.
وی گفت: انسان در کفن پیچیده میشود در حالی که از همه چیز مأیوس است و هیچ امیدی به دنیا و زرق و برق آن ندارد. لباسی ساده بر اندام او پوشانده میشود و هیچکس به جنس یا دوام آن توجه نمیکند. تابوت او بر دوش فرزندان، نوهها و دوستان حمل میشود تا به آرامگاه ابدی برسد، جایی که دیدار انسان از همه قطع میشود و وحشت و تنهایی بر او غلبه میکند.
امام جمعه سنقروکلیایی تأکید کرد: این تصویر باید نصبالعین انسانها باشد و به عنوان تمرینی برای آمادگی روز مرگ و قیامت همواره در نظر گرفته شود.
وی افزود تنها راه نجات، انس با فرهنگ و معارف اهل بیت است و یادآور شد که زندگی و رفتار حضرت فاطمه زهرا و اهل بیت، راهنمای انسان برای تشخیص دوست و دشمن، نافع و مضر است.
وی با اشاره به اهمیت حضور در مساجد و استفاده از کلاسهای قرآن، گفت: مساجد نباید صرفاً محل مراسم ختم باشند. نماز و انس با قرآن در مساجد، ثواب و تأثیر معنوی بیشتری نسبت به عبادت در خانه دارد و کسی که مرتب در مسجد نماز میخواند، اهل پاکی و تقوا است.
حجت الاسلام رضایی ادامه داد: انس با قرآن باید به صورت روزانه و مستمر باشد و تفسیر قرآن به عنوان برداشتن نقاب از چهره حقیقت، انسان را به درک نورانی آن نزدیک میکند. سوره حمد به عنوان مادر قرآن، نمونهای از روش مناجات و ارتباط با خداوند است که باید مورد تدبر قرار گیرد.
امام جمعه سنقروکلیایی همچنین به اهمیت نام خداوند در آغاز کارها و برکت در اعمال اشاره کرد و گفت: آغاز هر اقدام با بسمالله، آن عمل را کامل و برکتدار میکند. وی یادآور شد که انس با قرآن و عمل به تعالیم اهل بیت، موجب برکت لحظه مرگ و شفاعت در روز قیامت میشود.
وی در ادامه، به بیانات مقام معظم رهبری درباره مقاومت ملی اشاره کرد و اظهار داشت: مقاومت تنها به مقابله نظامی محدود نمیشود، بلکه شامل مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، تبلیغاتی و رسانهای دشمن نیز هست. رضایی تأکید کرد ملت ایران با انسجام و پایداری در برابر تهدیدها، موفق به حفظ استقلال و ارزشهای انقلاب شده و باید در همه عرصهها به ویژه مقابله با جنگ فرهنگی و تبلیغاتی دشمن هوشیار باشد.
امام جمعه سنقروکلیایی در بخش دیگری از سخنان خود، به مناسبتهای هفته پرداخت و یادآور شد: دوشنبه ۲۵ آذر روز پژوهش است که اهمیت تحقیق و بررسی علمی برای حل مشکلات اجتماعی را نشان میدهد، سهشنبه ۲۶ آذر روز حمل و نقل است که خدمات رانندگان و تسهیل امور مردم را یادآوری میکند و چهارشنبه ۲۷ آذر شهادت آیتالله دکتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه است که از تدابیر ارزشمند امام خمینی برای ارتقای فرهنگ اسلامی در جامعه به شمار میرود.
وی در پایان، با توصیه به تقوای الهی و پایبندی به ارزشهای اسلامی گفت: تنها کسانی که فرهنگ اهل بیت را در زندگی جاری کنند و با قرآن مأنوس باشند، میتوانند لحظه مرگ را با آرامش پشت سر بگذارند و در قیامت مورد شفاعت و رحمت قرار گیرند.
