اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای پروژه هدایت آب‌های سطحی کمالشهر

کرج-شهردار کمالشهر گفت: پروژه هدایت آب‌های سطحی در بلوار شهید بهشتی به طول ۲.۵ کیلومتر با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

محمد اسدی، در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ایجاد تغییرات ساده در کمالشهر دیگر یک امر عادی شده است، گفت: ما به دنبال تحول هستیم و تحولات عمیقی را در شهر ایجاد کرده‌ایم که مردم شاهد این برنامه‌ها و موضوعات هستند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه شهرداری در سال‌های اخیر، افزود: بودجه شهرداری کمالشهر در سال ۱۴۰۲ با همدلی اعضای شورای شهر به ۶۹۲ میلیارد تومان رسید، در حالی که این رقم در سال‌های قبل بسیار کمتر بود. این افزایش بودجه، امکان ارائه خدمات بیشتر به شهروندان را فراهم کرده است.

شهردار کمالشهر با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۳ بودجه ۹۲۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده، با تحقق رقم ۱۰۸۰ میلیارد تومان، فراتر از انتظار عمل شده است، تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴ نیز بودجه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است که نشان از برنامه ریزی هدفمند و اجرای طرح‌های عمده برای شهر و حل مشکلات مردم دارد.

وی به اجرای پروژه‌های مهمی در زمینه فاضلاب شهری و هدایت آب‌های سطحی اشاره کرد و گفت: پروژه هدایت آب‌های سطحی در بلوار شهید بهشتی به طول ۲.۵ کیلومتر با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان در حال اجرا است که حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. این پروژه یکی از آرزوهای دیرینه مردم کمالشهر بوده است.

اسدی از افزایش هفت برابری پروژه‌های آسفالت در دوره مدیریت جدید خبر داد و افزود: در دو سال و نیم گذشته، حدود ۷۰ کیلومتر آسفالت با عرض ۱۰ متر در سطح شهر انجام شده است.

وی در پایان، به اقدامات انجام شده در زمینه روشنایی بلوار شهید بهشتی و سایر بلوارهای شهر اشاره کرد و گفت: با وجود کمبودها، تمام تلاش ما در راستای پیشرفت و خدمت رسانی به مردم است.

    نظرات

    • امیری IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      بجای چنین هزینه سنگینی صد تا چاه جذبی در مسیر آبهای روان میزدید واز گذشتگان درس می گرفتید که چطور با احداث قنات آبهای سطحی رو مدیریت میکردند و سفره های زیرزمینی را تغذیه و مدیریت میکردند کاش این تصمیم اشتباه و گرفتاری که چند ماهی است برای مردم منطقه درست شده را دیگر با افتخار رسانه ایی نمی‌کردید تا کی باید چوب نابخردی مسولین را مردم بخورند

