درویشی: ۴۵۶ نفر در حوادث آبگرفتگی و برف فارس خدمات امدادی دریافت کردند

شیراز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس از ارائه خدمات امدادی به ۴۵۶ نفر از هم‌استانی‌ها در پی وقوع آبگرفتگی و بارش برف در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت:عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه تاکنون، ۲۳ حادثه شامل ۱۹ مورد آب‌گرفتگی و ۴ مورد برف در ۲۱ شهرستان استان فارس به وقوع پیوسته که در مجموع ۵۴۶ نفر از هم‌وطنان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: این حوادث در شهرستان‌های اقلید، سپیدان، فسا، کوه‌چنار، نی‌ریز، بختگان، فیروزآباد، قیروکارزین، گراش، لامرد، رستم، زرین‌دشت، جهرم، مهر، اوز، بیضا، خرامه، خنج، داراب، فراشبند و لارستان رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: امدادگران هلال‌احمر در جریان این حوادث موفق به تخلیه آب از ۲۵ واحد مسکونی، رهاسازی ۸۰ نفر و ۲۵ دستگاه خودرو، اسکان اضطراری ۱۱ نفر و انجام یک عملیات نجات فنی شدند.

درویشی ادامه داد: در راستای حمایت از آسیب‌دیدگان، ۷۱ بسته غذایی، ۲۹۵ قلم اقلام زیستی و سایر اقلام امدادی شامل چادر، پتو، موکت، نایلون، مواد غذایی و اقلام معیشتی بین حادثه‌دیدگان توزیع شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: در مجموع ۶۱ تیم عملیاتی با ۲۱۹ نیروی امدادی و پشتیبانی و به‌کارگیری ۴۲ دستگاه خودروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده حضور فعال دارند و جمعیت هلال‌احمر استان فارس تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی، در کنار مردم شریف استان خواهد بود.

