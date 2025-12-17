  1. استانها
  2. فارس
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

روند امدادرسانی در جنوب فارس از نزدیک بررسی شد

روند امدادرسانی در جنوب فارس از نزدیک بررسی شد

لامرد-درپی بارندگی‌های اخیر و با هدف ارزیابی میدانی وضعیت مناطق تحت تأثیر،رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با حضور در جنوب فارس، روند امدادرسانی، آمادگی نیروهای عملیاتی را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی‌های اخیر و با هدف ارزیابی میدانی وضعیت مناطق تحت تأثیر، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر عصر چهارشنبه با حضور در جنوب فارس، روند امدادرسانی، آمادگی نیروهای عملیاتی را بررسی کرد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: هدف از حضور در مناطق جنوب استان فارس، ارزیابی مستقیم شرایط میدانی، بررسی میزان آمادگی تیم‌های امدادی و اطمینان از ارائه خدمات به‌موقع و مؤثر به آسیب‌دیدگان احتمالی است.

محمودی افزود: پایگاه‌های امدادی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر با آمادگی کامل در منطقه مستقر هستند و اقدامات لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6693287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها