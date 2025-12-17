روند امدادرسانی در جنوب فارس از نزدیک بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی‌های اخیر و با هدف ارزیابی میدانی وضعیت مناطق تحت تأثیر، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر عصر چهارشنبه با حضور در جنوب فارس، روند امدادرسانی، آمادگی نیروهای عملیاتی را بررسی کرد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: هدف از حضور در مناطق جنوب استان فارس، ارزیابی مستقیم شرایط میدانی، بررسی میزان آمادگی تیم‌های امدادی و اطمینان از ارائه خدمات به‌موقع و مؤثر به آسیب‌دیدگان احتمالی است.

محمودی افزود: پایگاه‌های امدادی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر با آمادگی کامل در منطقه مستقر هستند و اقدامات لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی در دستور کار قرار دارد.