به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی صادق گفت: ساعت شامگاه جمعه ۲۸ آذرماه، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک خانواده در آبگرفتگی منطقه سرخه دریافت شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی هلالاحمر به محل اعزام شدند.
وی افزود: امدادگران پس از حضور در منطقه و انجام عملیات امدادرسانی، موفق شدند پس از چند ساعت تلاش مستمر، این بانوی باردار و هفت نفر از اعضای خانوادهاش را از محدوده پرخطر خارج کرده و به مکان امن منتقل کنند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان فسا با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: تیمهای عملیاتی هلالاحمر در پی بارندگیهای اخیر بهصورت شبانهروزی در آمادهباش قرار دارند و در صورت بروز حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم را ارائه خواهند داد.
