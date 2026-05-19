محدودیت جدید ایکس برای کاربران بدون تیک آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق محتوایی که در ایکس و شبکه اجتماعی ردیت مشاهده شده، کاربران گزارش داده اند این شبکه اجتماعی بی سروصدا تعداد پست هایی که افراد بدون تیک آبی می توانند منتشر کنند را محدود کرده بود. اما اکنون در صفحه «هلپ سنتر» ایکس در بخش محدودیت ها آمده تعداد پست های اورجینال برای کاربران بدون تیک به روزانه ۵۰ عدد و ۲۰۰ پاسخ رسیده است.

در مقایسه با نسخه های ذخیره شده از صفحه «هلپ سنتر» محدودیت جدید بسیار کمتر از ۲۴۰۰ پست به ازای هر روز بود. جالب آنکه صفحه به روز رسانی شده مذکور همچنان به قانون قبلی اشاره دارد. در هر حال ایکس کاربران را از طریق پیام‌های خطا در هنگام رسیدن به محدودیت‌های جدید مطلع می‌کند.

این اقدام جدید بخشی از کمپین ایکس برای کاهش اسپم و فعالیت بات ها در این پلتفرم است.