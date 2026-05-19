  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

محدودیت جدید ایکس برای کاربران بدون تیک آبی

محدودیت جدید ایکس برای کاربران بدون تیک آبی

پلتفرم ایکس محدودیت‌های جدیدی برای وادار کردن کاربران به خرید تیک آبی وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق محتوایی که در ایکس و شبکه اجتماعی ردیت مشاهده شده، کاربران گزارش داده اند این شبکه اجتماعی بی سروصدا تعداد پست هایی که افراد بدون تیک آبی می توانند منتشر کنند را محدود کرده بود. اما اکنون در صفحه «هلپ سنتر» ایکس در بخش محدودیت ها آمده تعداد پست های اورجینال برای کاربران بدون تیک به روزانه ۵۰ عدد و ۲۰۰ پاسخ رسیده است.

در مقایسه با نسخه های ذخیره شده از صفحه «هلپ سنتر» محدودیت جدید بسیار کمتر از ۲۴۰۰ پست به ازای هر روز بود. جالب آنکه صفحه به روز رسانی شده مذکور همچنان به قانون قبلی اشاره دارد. در هر حال ایکس کاربران را از طریق پیام‌های خطا در هنگام رسیدن به محدودیت‌های جدید مطلع می‌کند.

این اقدام جدید بخشی از کمپین ایکس برای کاهش اسپم و فعالیت بات ها در این پلتفرم است.

کد مطلب 6834893
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      زمانی که توییتر یا ایکس جدید به این روش عمل می‌کند باید به ویراستی یا همان توییتر ایرانی هم حق داد که مبالغ را اندکی بیشتر کند. البته با توجه به اینکه کاربری ویراستی دقیقا همانند ایکس (توییتر سابق) می‌باشد ، ویراستی می‌تواند مبالغ را در ابتدا بسیار پایین و یا رایگان اعلام نماید که توییتری ها به ویراستی مهاجرت کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها