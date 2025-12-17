سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگیهای شبانهروز گذشته در استان بیان کرد: تا این لحظه، از ۶۰ ایستگاه گزارش بارندگی دریافت شده که بیشترین آن در ایستگاه باقران با ۳۳ میلیمتر بوده است.
وی افزود: با تداوم فعالیت سامانه بارشی، تا اوایل هفته آینده در ۱۰ استان کشور افزایش بارشها، رگبار شدید موقت، رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه بهدلیل شدت بارشها در روزهای پنجشنبه و جمعه، وقوع روانآب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و احتمال خسارت در برخی مناطق محتمل است، گفت: همچنین کاهش دید ناشی از بارش بهویژه در جادههای برونشهری میتواند سبب اختلال در تردد شود.
وی با بیان اینکه از امروز تا یکشنبه، در مناطق سردسیر و مرتفع، بارشها به شکل برف خواهد بود، افزود: همچنین دمای هوا از امروز تا اوایل هفته آینده روند کاهشی دارد که این کاهش بهویژه از جمعه تا صبح یکشنبه محسوس خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیشبینی یخبندان و سرمای شدید، افزایش مصرف حاملهای انرژی از جمله برق و گاز توسط مشترکان، امری ضروری است.
