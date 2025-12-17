  1. استانها
ثبت ۳۳ میلی‌متر بارندگی در خراسان جنوبی؛ تداوم بارش‌ها تا اوایل هفته

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا این لحظه، از حدود ۶۰ ایستگاه گزارش بارندگی دریافت شده که بیشترین آن در ایستگاه باقران با ۳۳ میلی‌متر بوده است.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شبانه‌روز گذشته در استان بیان کرد: تا این لحظه، از ۶۰ ایستگاه گزارش بارندگی دریافت شده که بیشترین آن در ایستگاه باقران با ۳۳ میلی‌متر بوده است.

وی افزود: با تداوم فعالیت سامانه بارشی، تا اوایل هفته آینده در ۱۰ استان کشور افزایش بارش‌ها، رگبار شدید موقت، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه به‌دلیل شدت بارش‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، وقوع روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و احتمال خسارت در برخی مناطق محتمل است، گفت: همچنین کاهش دید ناشی از بارش به‌ویژه در جاده‌های برون‌شهری می‌تواند سبب اختلال در تردد شود.

وی با بیان اینکه از امروز تا یکشنبه، در مناطق سردسیر و مرتفع، بارش‌ها به شکل برف خواهد بود، افزود: همچنین دمای هوا از امروز تا اوایل هفته آینده روند کاهشی دارد که این کاهش به‌ویژه از جمعه تا صبح یکشنبه محسوس خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیش‌بینی یخبندان و سرمای شدید، افزایش مصرف حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز توسط مشترکان، امری ضروری است.

