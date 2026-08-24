به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مرادی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، گفت: تلاش مدیریت شهرستان بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت مردم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه و رونق اقتصادی متمرکز بوده است.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته زمینه و زیرساخت سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در اقلید فراهم شده و توسعه شهرک‌های صنعتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی نیز در همین راستا دنبال شده است.

فرماندار اقلید با اشاره به وضعیت پروژه‌های راه و راهداری گفت: سال ۱۴۰۵ برای اقلید در حوزه راه سال ویژه‌ای خواهد بود و حدود یک‌ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های این حوزه پیش‌بینی شده است.

مرادی ادامه داد: پروژه چهاربانده اقلید-یاسوج نیز با جدیت در حال پیگیری است و قطعه چهارم این محور در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای حدود ۸۰ هزار مترمربع عملیات بهسازی و آسفالت معابر روستایی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: رفع مشکلات آب شرب برخی روستاها و توسعه زیرساخت‌های عشایری از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

بهره‌برداری از ۱۹ پروژه در هفته دولت

فرماندار اقلید با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: امسال ۷۲ برنامه در شهرستان اجرا می‌شود و ۱۹ پروژه عمرانی، خدماتی، درمانی، کشاورزی و ورزشی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مرادی افزود: آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید، گلباران قبور شهدا، برگزاری جام شهدای دولت و یادواره شهدای دولت از دیگر برنامه‌های هفته دولت در اقلید است و جشنواره ایلات و عشایر استان فارس نیز به میزبانی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اقلید اظهار کرد: این شهرستان ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی قابل توجهی دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.

فرماندار اقلید گفت: در سال جاری مقرر شده بخشی از تسهیلات اشتغال شهرستان به سمت حوزه گردشگری هدایت شود تا با ورود بخش خصوصی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

گره‌های نهضت ملی مسکن در حال رفع است

مرادی درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: بخشی از مشکلات این طرح با تأمین زمین و آغاز عملیات تسطیح و آماده‌سازی برطرف شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، تأخیرهای ایجادشده را جبران کنیم.

وی همچنین مجتمع آب‌درمانی اقلید را یکی از ظرفیت‌های جدید گردشگری شهرستان دانست و افزود: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری در حال اجراست و می‌تواند به جذب گردشگر و رونق اقتصاد منطقه کمک کند.

فرماندار اقلید با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها خاطرنشان کرد: توسعه شهرستان تنها با همکاری دولت محقق نمی‌شود و حضور بخش خصوصی، نخبگان، جوانان، جامعه دانشگاهی و مردم در این مسیر ضروری است.

مرادی در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهرستان، توسعه اقلید بدون ورود به جنجال‌های سیاسی است و تلاش می‌کنیم با تقویت اعتماد اجتماعی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر رشد و آبادانی شهرستان را شتاب ببخشیم.