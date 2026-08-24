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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۸

ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در اقلید

ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در اقلید

اقلید- فرماندار اقلید گفت: در یک سال گذشته با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان در این شهرستان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مرادی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، گفت: تلاش مدیریت شهرستان بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت مردم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه و رونق اقتصادی متمرکز بوده است.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته زمینه و زیرساخت سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در اقلید فراهم شده و توسعه شهرک‌های صنعتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی نیز در همین راستا دنبال شده است.

فرماندار اقلید با اشاره به وضعیت پروژه‌های راه و راهداری گفت: سال ۱۴۰۵ برای اقلید در حوزه راه سال ویژه‌ای خواهد بود و حدود یک‌ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های این حوزه پیش‌بینی شده است.

مرادی ادامه داد: پروژه چهاربانده اقلید-یاسوج نیز با جدیت در حال پیگیری است و قطعه چهارم این محور در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای حدود ۸۰ هزار مترمربع عملیات بهسازی و آسفالت معابر روستایی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: رفع مشکلات آب شرب برخی روستاها و توسعه زیرساخت‌های عشایری از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

بهره‌برداری از ۱۹ پروژه در هفته دولت

فرماندار اقلید با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: امسال ۷۲ برنامه در شهرستان اجرا می‌شود و ۱۹ پروژه عمرانی، خدماتی، درمانی، کشاورزی و ورزشی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مرادی افزود: آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید، گلباران قبور شهدا، برگزاری جام شهدای دولت و یادواره شهدای دولت از دیگر برنامه‌های هفته دولت در اقلید است و جشنواره ایلات و عشایر استان فارس نیز به میزبانی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اقلید اظهار کرد: این شهرستان ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی قابل توجهی دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.

فرماندار اقلید گفت: در سال جاری مقرر شده بخشی از تسهیلات اشتغال شهرستان به سمت حوزه گردشگری هدایت شود تا با ورود بخش خصوصی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

گره‌های نهضت ملی مسکن در حال رفع است

مرادی درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: بخشی از مشکلات این طرح با تأمین زمین و آغاز عملیات تسطیح و آماده‌سازی برطرف شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، تأخیرهای ایجادشده را جبران کنیم.

وی همچنین مجتمع آب‌درمانی اقلید را یکی از ظرفیت‌های جدید گردشگری شهرستان دانست و افزود: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری در حال اجراست و می‌تواند به جذب گردشگر و رونق اقتصاد منطقه کمک کند.

فرماندار اقلید با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها خاطرنشان کرد: توسعه شهرستان تنها با همکاری دولت محقق نمی‌شود و حضور بخش خصوصی، نخبگان، جوانان، جامعه دانشگاهی و مردم در این مسیر ضروری است.

مرادی در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهرستان، توسعه اقلید بدون ورود به جنجال‌های سیاسی است و تلاش می‌کنیم با تقویت اعتماد اجتماعی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر رشد و آبادانی شهرستان را شتاب ببخشیم.

کد مطلب 6925645

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