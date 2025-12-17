اگر مشتریان شما بروند و برنگردند، مقصر شما هستید نه بازار!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بسیاری از کسبوکارهای امروزی، فروشندگان هنوز به روشهای سنتی تکیه میکنند و تصور دارند که اگر مشتری وارد فروشگاه شد و خریدی انجام داد، رسالت کسبوکار به پایان رسیده است. اما واقعیت این است که فروش واقعی از زمانی شروع میشود که مشتری از فروشگاه شما خارج میشود. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که کسبوکارهای موفق را از باقی جدا میکند. امروز ابزارهایی مثل پنل پیامکی و دستگاه ثبت شماره مشتری آمدهاند تا این هوشمندی را به فروشگاهها اضافه کنند و مانع از خروج دائمی مشتریها شوند. مسئله اصلی این نیست که مشتری میرود؛ مسئله حیاتی این است که آیا شما کاری کردهاید تا او دوباره برگردد؟
فرار مشتری؛ انتخاب او یا اشتباه ما؟
بسیاری از صاحبان کسبوکار، دلیل کمشدن مشتری را با جملاتی مثل «بازار خراب است» یا «رقابت زیاد شده» توجیه میکنند. اما آمار جهانی چیز دیگری میگوید:
۶۸٪ علت عدم بازگشت مشتری، بیتوجهی کسبوکار به او است
تنها ۹٪ مشتریان بهخاطر قیمت بالا دیگر برنمیگردند
۱۴٪ مشتریها بهخاطر کیفیت خدمات سراغ رقیب میروند
بنابراین اگر مشتری برنمیگردد، مشکل بازار یا رقبا نیست؛ مشکل مدیریت ارتباط با مشتری است. شما مشتری را جذب کردهاید، او به شما اعتماد کرده، قدمی وارد فروشگاه شده… اما هیچ مکانیسمی برای حفظ او تعریف نکردهاید. نتیجه؟ او گم میشود!
مشتری بدون ثبت اطلاعات یعنی مشتری از دست رفته!
مشتریان روزانه در معرض دهها فروشگاه، تبلیغ و پیشنهاد قرار میگیرند. در چنین شرایطی اگر هیچ روش ارتباط ثابتی با آنها نداشته باشید،
طبیعی است که شما را فراموش کنند.
یک مشتری گذری به راحتی تبدیل میشود به مشتری دائمی اگر:
اطلاعاتش ثبت شود
به موقع به او پیام داده شود
برای بازگشت او دلیل ایجاد کنید
و همه اینها با دستگاه ثبت شماره مشتری به سادهترین شکل ممکن انجام میشود.
معرفی دستگاه ثبت شماره مشتری: پلی بین اولین خرید تا خریدهای بعدی
این دستگاه کوچک روی پیشخوان قرار میگیرد و مشتری با واردکردن شماره موبایل خود، در واقع اطلاعاتش را وارد سیستم شما میکند.
در همان لحظه، شمارهٔ مشتری به پنل پیامکی متصل به دستگاه منتقل میشود و شما از همان دقیقه، امکان ارسال پیامهای هوشمند به او را دارید.
فقط تصور کنید:
مشتری از فروشگاه شما خارج میشود
چند ساعت بعد پیامک «از خرید شما سپاسگزاریم» دریافت میکند
چند روز بعد پیامک «کدتخفیف برای خرید بعدی» دریافت میکند
یک ماه بعد بهطور خودکار پیشنهاد ویژه میگیرد
آیا احتمال بازگشت او افزایش نمییابد؟ قطعاً بله!
جدول مقایسه روشهای نگهداری مشتری
|روش
|احتمال بازگشت مشتری
|هزینه
|نرخ دیده شدن پیام
|کارت ویزیت
|بسیار کم
|متوسط
|بسیار پایین
|تبلیغات محیطی
|کم
|بسیار بالا
|نامشخص
|تبلیغات شبکههای اجتماعی
|متوسط
|بالا
|۲۰٪ دیده میشود
|پیامک از طریق پنل پیامکی
|بسیار بالا
|پایین
|۹۸٪ دیده میشود
|دستگاه ثبت شماره مشتری
|بیشترین اثر
|سرمایهگذاری اقتصادی
|بهینهترین روش ارتباط مستقیم
نتیجه واضح است: اگر شماره مشتری را داشته باشید، او را همیشه همراه خود دارید.
وقتی مشتری به شما احساس تعلق پیدا کند، برگشت او قطعی است
یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد وفاداری، حس تعلق و اهمیت داشتن است. مشتری وقتی شماره خود را وارد دستگاه میکند و از آن پس پیامهایی دریافت میکند که مخصوصِ او است:
حس میکند برای کسبوکار ارزشمند است
احساس میکند شما او را میشناسید
تصور میکند که عضوی از باشگاه مشتریان شماست
این احساس، قویتر از هر تبلیغی عمل میکند.
ارسال پیامکهای هدفمند؛ کلید افزایش تعامل
وقتی شماره مشتری ثبت شد، شما میتوانید او را به دستههای مختلف تقسیم کنید:
مشتری پرمصرف
مشتری occasional
مشتری کممصرف
مشتری خاموش
و سپس مطابق رفتار خرید، پیامهای کاملاً هدفمند ارسال کنید:
«فردا جشنواره کیف و کفش، مخصوص مشتریان ویژه»
«تولدت مبارک! این هم هدیه ما»
«مدت زیادی از شما خبر نداریم، این تخفیف مخصوص بازگشت شما!»
هر پیام یعنی احتمال یک فروش جدید.
رقیبان شما همین الان در حال جمعآوری شماره مشتری هستند!
دنیا به سمت بازاریابی دادهمحور و انتخابمحور حرکت کرده است. حتی کوچکترین فروشگاهها در کشورهای پیشرفته، حداقل یک ابزار اتوماسیون بازاریابی دارند. اگر شما هنوز شماره مشتریان خود را ثبت نمیکنید، رقبایتان همین امروز مشتریان شما را به دست میآورند!
دستگاه ثبت شماره مشتری راهحلی برای امروز و آینده
این فقط یک ابزار نیست؛ یک سرمایهگذاری بلندمدت برای برند و کسبوکار شماست.مزیتهای دیگر:
نصب سریع و بدون دردسر
مناسب برای تمام اصناف
امنیت و مدیریت دقیق اطلاعات مشتری
اتصال خودکار به نرمافزارهای پیامکی و باشگاه مشتریان
اجرای کمپینهای فروش به صورت هوشمند
این یعنی از امروز، هیچ مشتریای از یاد نمیرود.
جمعبندی: بازار مشکل ندارد؛ مشکل، بیتوجهی به مشتری است
هیچ کسبوکاری بدون وفاداری مشتری دوام نمیآورد. اگر یک مشتری فقط یکبار از شما خرید کند و برنگردد، شما فقط هزینه کردهاید؛ اما اگر برگردد، شما سود واقعی کردهاید! بنابراین:
مشتری نباید بدون ثبت اطلاعات از فروشگاه خارج شود
هر مشتری باید دلیلی برای بازگشت داشته باشد
ارتباط با مشتری باید دائمی، هدفمند و شخصیسازی شده باشد
و همهی اینها با دستگاه ثبت شماره مشتری محقق میشود.
برای اینکه دیگر هیچ مشتریای را از دست ندهید و آینده فروش کسبوکار خود را تضمین کنید، فقط یک قدم لازم است: برای خرید دستگاه ثبت شماره مشتری به سایت مدیرپیامک مراجعه کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
