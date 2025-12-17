  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

پرویزیان: رانندگان در روزهای بارانی با سرعت مطمئنه حرکت کنند

پرویزیان: رانندگان در روزهای بارانی با سرعت مطمئنه حرکت کنند

بجنورد- رئیس پلیس راهور خراسان شمالی گفت: کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی در روزهای بارانی، مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از تصادفات است.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ هادی پرویزیان، اظهار کرد: لغزندگی معابر و کاهش میدان دید در روزهای بارانی موجب افزایش فاصله ترمزگیری در جاده‌های خیس می‌شود.

وی گفت: استفاده از تلفن همراه و هرگونه اقدام که موجب حواس‌پرتی رانندگان شود، در شرایط بارانی خطر بروز تصادفات را چندین برابر می‌کند.
رئیس پلیس راهور افزود: رانندگان باید چراغ‌های جلو، مه‌شکن و برف‌پاک‌کن‌ها را روشن نگه دارند تا دید مناسب در معابر خیس و هنگام شب حفظ شود و خط‌کشی‌های مسیر به‌خوبی نمایان باشد.
وی گفت: رعایت این نکات ساده می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.
