پرویزیان: رانندگان در روزهای بارانی با سرعت مطمئنه حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ هادی پرویزیان، اظهار کرد: لغزندگی معابر و کاهش میدان دید در روزهای بارانی موجب افزایش فاصله ترمزگیری در جادههای خیس میشود.
وی گفت: استفاده از تلفن همراه و هرگونه اقدام که موجب حواسپرتی رانندگان شود، در شرایط بارانی خطر بروز تصادفات را چندین برابر میکند.
رئیس پلیس راهور افزود: رانندگان باید چراغهای جلو، مهشکن و برفپاککنها را روشن نگه دارند تا دید مناسب در معابر خیس و هنگام شب حفظ شود و خطکشیهای مسیر بهخوبی نمایان باشد.
وی گفت: رعایت این نکات ساده میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.
نظر شما