تعداد صداهای همراه با اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در دولت محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در جلسه هماندیشی مدیران روابطعمومی کسبوکارهای دیجیتال، با تشریح مأموریتهای این معاونت، بر لزوم تنظیمگری هوشمند و بیطرف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی و نقشآفرینی فعالتر اکوسیستم در فرآیند سیاستگذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه این معاونت در ساختار وزارت ارتباطات، اعلام کرد: وظیفه اصلی معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی، تنظیم سیاستهای داخلی وزارتخانه، تنظیم بودجه دستگاههای تابعه و نظارت بر عملکرد آنهاست؛ با این حال، در دولت چهاردهم و با توجه به دغدغههای مطرحشده از سوی وزیر ارتباطات، مأموریتهایی مشخص در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال نیز به این معاونت واگذار شده است.
انتظار صدای بلندتر برای حمایت از اقتصاد دیجیتال
چیتساز با اشاره به برخی مقاطع حساس در فرآیندهای تنظیمگری، گفت: در دورههایی که وزارت ارتباطات برخلاف رویههای مرسوم، مواضع شفافی در مخالفت با تنظیمگری بخشی اتخاذ کرد، انتظار میرفت اکوسیستم دیجیتال با صدایی بلندتر از این رویکرد حمایت کند؛ اما در عمل، این همراهی به اندازه ظرفیت موجود شکل نگرفت و حتی برخی بخشها از فرصت دفاع از حقوق خود بهره کافی نبردند.
وی با تأکید بر محدود بودن تعداد مدافعان اقتصاد دیجیتال در بدنه تصمیمسازی کشور، گفت: امروز تعداد صداهای همراه با اکوسیستم در دولت محدود است و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بدون تقویت این صداها ممکن نیست و انتظار میرود فعالان این حوزه با همافزایی، مطالبهگری حرفهای و ارائه تحلیلهای دقیق، به تقویت این جریان کمک کنند.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات؛ با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور، تصریح کرد: در شرایطی که کیک اقتصاد کشور بزرگ نشده، رشد اقتصاد دیجیتال بهطور طبیعی با مقاومت بخشهای سنتی مواجه میشود. این تعارضها امروز در حوزههایی مانند حملونقل هوشمند، سکوهای دیجیتال و خدمات نوین بهوضوح مشاهده میشود؛ در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد توسعه اقتصاد دیجیتال میتواند موتور جبران بخشی از این فشارها باشد.
تنظیمگر نباید در بازار نقش داشته باشد
چیتساز با انتقاد از تنظیمگرانی که خود بازیگر هستند، تصریح کرد: تنظیمگری زمانی معنا دارد که تنظیمگر ذینفع نباشد. نهادی که خود در بازار نقش دارد، نمیتواند همزمان داور بیطرف باشد. این قاعده درباره تمامی حوزهها مانند رمزارز، نظام بانکی و عرصه تولید و توزیع محتوا باید رعایت شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رمزارز، گفت: موضوع رمزارز بهطور مستمر در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار دارد و جلسات فشردهای برای تفکیک دقیق حوزه تنظیمگری از مداخلات اجرایی برگزار شده است. هدف، تدوین چارچوبی شفاف، قابل اجرا و منطبق با منافع ملی است که هم دغدغههای حاکمیتی را پاسخ دهد و هم مسیر رشد اکوسیستم را مسدود نکند.
چیتساز با بیان اینکه طراحی سیاست در این حوزه پیچیده است، تأکید کرد: صرف دانستن سیاست درست کافی نیست؛ مدیریت منافع، رانتها و بازیگران قدیمی بخش، بخش مهمتری از کار است که باید مورد توجه قرار گیرد و تنظیمگری مؤثر زمانی محقق میشود که بتوان منافع نامتوازن را مدیریت و مسیر رشد بازیگران شفاف و نوآور را هموار کرد.
وی همچنین به موضوع تأمین مالی اشاره و اعلام کرد: یکی از چالشهای جدی اقتصاد دیجیتال، فقدان طرحهای مشخص و آماده برای تأمین مالی است. در حالی که ابزارهای متنوعی برای حمایت مالی از این بخش فعال شده، انتظار میرود فعالان اقتصادی با ارائه پروژههای بزرگ و قابل دفاع، از این ظرفیتها استفاده کنند.
فعال شدن خطوط مالی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال
معاون وزیر ارتباطات؛ با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در زمینه تأمین مالی بخش اقتصاد دیجتال، گفت: از ابتدای فعالیت این دولت تاکنون، خطوط مالی قابلتوجهی برای حمایت از بخش دیجیتال فعال شده که بخشی از آن بهدلیل ماهیت خود قابل رسانهای شدن نیست، اما اثرگذاری آن در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.
چیتساز با تأکید بر نقش تغییر ذهنیت در اصلاح سیاستها، تصریح کرد: تغییر سیاست از تغییر نگاه آغاز میشود. در ماههای گذشته تلاش شد با برگزاری جلسات هدفمند و در سطح سران قوا، این تغییر نگاه در میان سیاستگذاران تقویت شود و امروز میتوان نشانههای آن را در افزایش حساسیت نسبت به پیامدهای تصمیمات نادرست در حوزه اقتصاد دیجیتال مشاهده کرد.
وی در پایان با دعوت از مدیران روابطعمومی کسبوکارهای دیجیتال برای ایفای نقش فعالتر، تأکید کرد: احیای انرژی اکوسیستم دیجیتال نیازمند همکاری نزدیکتر بخش خصوصی و دولت است. اطمینان دارم با تداوم این تعامل، مسیر توسعه هموارتر خواهد شد و اقتصاد دیجیتال جایگاه شایستهتری در آینده اقتصاد کشور به دست خواهد آورد.
ضرورت همگرایی برای ایجاد صدای واحد
علیرضا عبداللهینژاد، مشاور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی، نیز در این جلسه با اشاره به استمرار این نشستها بهمنظور همگرایی بیشتر، از مسئولان روابطعمومیهای کسبوکارهای دیجیتال خواست در جلسات بعدی، با توجه به حضور دیگر معاونان وزیر ارتباطات، موضوعات مرتبط با آن معاونت بهصورت مشخص دستهبندی و مطرح شود تا امکان پیگیری مباحث فراهم شود.
وی با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات بر مشارکت فعال بخش خصوصی افزود: بر اساس ابلاغ رئیسجمهوری، طرح هوشمندسازی دولت با حضور بخش خصوصی انجام میشود و به نوعی قرار است دولت توسط بخش خصوصی هوشمند شود.
عبداللهینژاد بر ضرورت همکاری وزارت ارتباطات با بخش خصوصی برای پیشبرد برنامههای این بخش تأکید کرد و از فعالان روابطعمومیهای این حوزه خواست به سمت مدلی از همگرایی و کار مشترک تیمی برای ایجاد یک صدای واحد از بخش اقتصاد دیجیتال حرکت کنند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مسؤولان و فعالان روابطعمومیهای کسبوکارهای دیجیتال، موضوعاتی مانند اطلاعرسانی شفاف از سوی دولت و وزارت ارتباطات در مسائل مرتبط با این بخش، حمایت از کسبوکارها در شرایط سخت، بررسی مشکلات درگاههای پرداخت پلتفرمهای رمزارز، پرداخت تسهیلات مالی، تولید محتوا و روایتسازی و به رسمیت شناخته شدن فعالان این حوزه را مطرح کردند و پیشنهادهایی در این زمینهها ارائه دادند.
