به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در راستای ایفای نقش تخصصی خود به‌عنوان نماینده بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و با هدف همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوانی اعلام کرد.

این سازمان از کلیه شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و هلدینگ‌های فعال و توانمند در حوزه سامانه‌های مدیریت انرژی دعوت کرده است تا در صورت دارا بودن شرایط و توانمندی‌های لازم، در این فراخوان مشارکت کنند.

هدف فراخوان:

• تهیه و ارائه فهرست شرکت‌های توانمند و دارای صلاحیت فنی به سازمان فناوری اطلاعات ایران؛

• ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و حاکمیتی مرتبط با مدیریت هوشمند انرژی؛

• ارتقای کیفیت، استاندارد و یکپارچگی راهکارهای مدیریت انرژی در کشور.

حوزه‌های مشمول:

شرکت‌های متقاضی می‌بایست حداقل در یکی از حوزه‌های زیر سابقه و توانمندی مستند داشته باشند:

• طراحی و توسعه سامانه‌های مدیریت انرژی؛

• پایش، تحلیل و بهینه‌سازی مصرف انرژی؛

• سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری؛

• مدیریت انرژی در ساختمان‌ها، صنایع، مراکز داده و زیرساخت‌های شهری؛

• یکپارچه‌سازی EMS با سامانه‌های IoT، SCADA، BIM یا ERP؛

• تحلیل داده، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بهینه‌سازی مصرف انرژی؛

• امنیت اطلاعات و پایداری سامانه‌های انرژی.

شرایط و الزامات شرکت‌های متقاضی:

۱. ثبت قانونی شرکت و فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات یا انرژی؛

۲. سابقه اجرایی مرتبط (حداقل یک پروژه انجام‌شده یا در حال اجرا)؛

۳. برخورداری از تیم فنی متخصص و ساختار اجرایی مشخص؛

۴. توانایی ارائه خدمات طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه؛

۵. ترجیحاً دارای گواهی‌نامه‌ها، مجوزها یا تاییدیه‌های فنی مرتبط.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز:

• معرفی‌نامه شرکت؛

• شرح توانمندی‌های فنی و تخصصی؛

• فهرست پروژه‌های مرتبط انجام‌شده یا در دست اجرا؛

• مشخصات تیم فنی کلیدی؛

• گواهی‌نامه‌ها، مجوزها و تاییدیه‌های مرتبط (در صورت وجود)؛

• اطلاعات تماس نماینده رسمی شرکت.

ارسال مدارک:

متقاضیان می‌توانند مدارک خود را از طریق این لینک در فراخوان ارسال کنند.

ملاحظات مهم:

• ارسال مدارک به منزله تعهد به واگذاری پروژه یا انتخاب قطعی نخواهد بود؛

• نتایج این فراخوان صرفاً جهت تهیه فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت و ارائه به سازمان فناوری اطلاعات ایران استفاده خواهد شد؛

• سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران حق بررسی، ارزیابی و دسته‌بندی مدارک ارسال شده توسط شرکت‌ها را جهت کسب اطمینان از کامل بودن مدارک و واجد شرایط بودن شرکت‌ها برای ارسال به سازمان فناوری اطلاعات ایران محفوظ می‌دارد.

این فراخوان فرصتی است برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی تا توانمندی‌های خود را به صورت رسمی معرفی کنند و در پروژه‌های ملی مرتبط با مدیریت هوشمند انرژی مشارکت داشته باشند.