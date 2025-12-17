به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست تخصصی مدیران رسانهای جبهه انقلاب با تشریح ابعاد مختلف جنگ شناختی دشمن علیه نظام اسلامی، اظهار داشت: جنگ امروز، ادامه همان نبرد تاریخی میان جبهه انبیا و جبهه شیطان است؛ جنگی که از وسوسه شیطان علیه حضرت آدم (ع) آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. دشمن تلاش دارد در این میدان، اندیشه و گرایش انسانها را تصرف کند.
وی افزود: نخستین رویارویی شیطان با انسان، در عرصه شناخت بود، نه در میدان نبرد فیزیکی. شیطان با فریب ذهنی و تغییر گرایش حضرت آدم، او را از مسیر الهی منحرف کرد. امروز نیز دشمن با همین روش، از طریق رسانه، تحریف و جنگ روانی وارد میدان شده تا ذهنها را از مسیر ولایت دور کند.
نماینده ولیفقیه در سپاه با تأکید بر اینکه مهمترین خطر امروز، نادیدهگرفتن جنگ شناختی دشمن است، گفت: بدترین بیماری برای جامعه مؤمنان، بیماری بیدردی است. اگر ندانیم دشمن از چه مسیری حمله میکند، در واقع در برابر او بیدفاع ماندهایم.
وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره «جنگ روایتها»، افزود: ایشان فرمودند دشمن میخواهد فکرها را تصرف کند؛ یعنی همان جنگ شناختی. در این جنگ، هدف دشمن تسلیم ذهنهاست، نه تصرف خاک. پیروزی دشمن زمانی است که مردم بهجای مقاومت، روایت دشمن از واقعیت را بپذیرند.
حاجیصادقی در ادامه تأکید کرد: امروز استکبار جهانی، جبههای وسیع، سازمانیافته و نامتجانس علیه انقلاب اسلامی تشکیل داده و این جبهه از کودکستان تا دانشگاه، از بازار تا شبکههای اجتماعی را دربر میگیرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: دشمنان به این رسیدهاند که انقلاب اسلامی را نه از بیرون بلکه باید از درون بشکنند. استراتژی اصلیشان تعامل و استحاله است؛ یعنی تغییر محاسبات نخبگان، تغییر ذائقه فرهنگی مردم، تغییر ارزشها.
حاجیصادقی در ادامه خطاب به مدیران جبهه انقلاب و فعالان رسانهای گفت: دشمن، جبههای سازمانیافته علیه انقلاب اسلامی ایجاد کرده، ما نیز باید جبههای متنوع، دارای ابتکار، باانگیزه و با برنامه هدایتشده داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، وقتی قرارگاهها هماهنگ بودند، پیروزی رقم میخورد. امروز هم قرارگاه جنگ شناختی باید به معنای واقعی شکل بگیرد.
وی با اشاره به تجربیات چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز رسانهها باید روایت درست از واقعیتها را منتقل کنند تا ادراک جامعه در اختیار دشمن قرار نگیرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه دشمن پس از شکست در جنگ نظامی، تلاش میکند مردم را نسبت به مقام معظم رهبری و ولایت بدبین کند، تصریح کرد: آنها سیسال کار کردند تا نفوذ کاریزمایی ولایت را کاهش دهند، اما نتوانستند. کارآمدی نظام ولایی در عرصههای گوناگون خصوصاً در میدان مقاومت و بازدارندگی نظامی، بهترین دلیل پایداری انقلاب اسلامی است.
وی افزود: همین دشمنی که در جنگ ۱۲ روزه شکست خورده تلاش میکند این شکست را در ذهن مردم، پیروزی جلوه دهد.
حاجیصادقی با اشاره به ضرورت بازتولید گفتمان مقاومت در فضای رسانهای گفت: باید از ادبیات قرآن برای روایت مقاومت استفاده کنیم. گفتمان مقاومت مقابل گفتمان سازش نیست؛ مقابل ذلت و اسارت است. تعامل با جهان باید براساس عزت، حکمت و مصلحت باشد، نه تسلیم در برابر دشمن.
وی تأکید کرد: کشور امروز بیش از هر زمان، نیازمند تنوع فکری و کار جبههای است. همهی جریانهای وفادار به انقلاب باید بهجای رقابت، تکمیلکنندهی هم باشند. همانطور که در جبهههای دفاع مقدس، سرداران متنوع از استانها و سلایق مختلف، زیر پرچم ولایت متحد بودند.
نماینده ولیفقیه در سپاه در پایان خاطرنشان کرد: دشمن در پی تحریف هویت انقلاب و تحمیل روایت خود بر ذهن ملت است اما تا زمانی که مردم، روحانیت، نخبگان و رسانههای انقلابی بیدار و متحد باشند، کاری از دشمن برنمیآید.
