به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری صبح چهارشنبه در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به جایگاه ریشه‌دار اعتکاف در تاریخ ادیان الهی، با بیان اینکه سنت اعتکاف محدود به دین اسلام نیست، گفت: در سیره پیامبران الهی، از جمله حضرت سلیمان علیه‌السلام، نشانه‌های روشنی از اعتکاف دیده می‌شود و بر اساس نقل‌های تاریخی، ایشان بسته به شرایط زمانی، از یک ماه تا حتی دو سال در بیت‌المقدس به اعتکاف می‌پرداختند که این موضوع از قدمت و اصالت این عبادت حکایت دارد.



امام جمعه قم، فلسفه اصلی اعتکاف را حرکت انسان به سوی کمال دانست و افزود: اعتکاف به‌عنوان یک سنت حسنه، در همه ادیان الهی وجود داشته و همواره ابزاری برای تعالی روح و تقویت ارتباط انسان با خداوند متعال بوده است.



وی با اشاره به مفهوم جهاد در مسیر رشد انسانی اظهار کرد: جهاد نظامی و جهاد فرهنگی هر دو در مسیر کمال انسان نقش‌آفرین هستند، اما جهاد اکبر، یعنی مبارزه با نفس، جایگاهی اساسی‌تر دارد و اگر انسان در این میدان موفق شود، زمینه توفیق در دیگر عرصه‌های جهاد نیز برای او فراهم خواهد شد.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تاریخ نشان داده است که حتی حضور در جهاد نظامی در کنار معصوم نیز بدون پیروزی در جهاد با نفس، تضمینی برای سعادت نیست و چه‌بسا انسان دچار انحراف شود، از همین رو بزرگان دین همواره بر اولویت تهذیب نفس تأکید داشته‌اند.



وی با بیان اینکه اصل مبارزه با نفس اختصاص به اعتقادات اسلامی ندارد، افزود: در برخی مکاتب انحرافی نیز نوعی ریاضت و مبارزه با نفس دیده می‌شود و حتی به نتایجی ظاهری منتهی می‌گردد، اما چنین رویکردی از منظر شرع پذیرفته نیست، چراکه ریاضت باید در مسیر رضایت الهی و چارچوب الهی معنا پیدا کند.



این استاد حوزه علمیه قم اعتکاف را مجموعه‌ای فشرده از عبادات دانست و تصریح کرد: در این عبادت، عناصر مهمی همچون مسجد، روزه، نماز، تلاوت قرآن و حتی پرهیز از برخی محرمات مشابه اعمال حج، در کنار هم قرار گرفته و اعتکاف را به چکیده‌ای از سلوک عبادی تبدیل کرده است.



وی تأکید کرد: اعتکاف نباید با سایر مراسم‌ها خلط شود و لازم است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که ثمره آن، رشد واقعی انسان باشد؛ اگر حاشیه‌ها و مسائل بیرونی و جنجالی بر این مراسم سایه بیندازد، نشان می‌دهد که حقیقت و سیرت اعتکاف به‌درستی محقق نشده است.



حسینی بوشهری هدف نهایی اعتکاف را تعالی روح انسان عنوان کرد و افزود: پس از پایان ایام اعتکاف، ضروری است دست‌اندرکاران این مراسم، آثار و تحولات ایجادشده در زندگی معتکفان را بررسی کنند و بسنجند که قرآن، روزه و مناجات تا چه اندازه در جان و رفتار آنان اثرگذار بوده است.



وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری آئین اعتکاف اظهار کرد: ارتباط با معتکفان نباید به چند روز محدود شود، بلکه لازم است این پیوند معنوی در طول سال از طریق تولید و ارائه محتوای علمی و معنوی استمرار یابد تا دستاوردهای اعتکاف حفظ و تقویت شود.



امام جمعه قم همچنین بر ضرورت توجه همزمان به رشد کمی و کیفی اعتکاف تأکید کرد و گفت: افزایش تعداد معتکفان ارزشمند است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، عمق‌بخشی به این حرکت و ارتقای سطح معرفتی و معنوی شرکت‌کنندگان است.



وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش مردم در برگزاری این مراسم معنوی افزود: مردمی‌بودن اعتکاف، برکات فراوانی به همراه دارد و مدیریت این آئین عبادی باید بر پایه مشارکت مردم، متدینان و خیران استوار باشد؛ هرچند ممکن است در مقاطعی حمایت‌هایی از سوی دولت صورت گیرد، اما هویت اصلی اعتکاف باید مردمی باقی بماند.