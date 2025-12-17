ماموستا رستمی:ازدواج در اسلام یک ضرورت اجتماعی و ضامن کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته زن و مقام مادر اظهار کرد: زن به معنای توسعه، عمران و آبادانی است.
وی با بیان اینکه زن در قرآن کریم جایگاه ارزشمندی دارد، افزود: چهار سوره قرآن کریم از جمله سوره نساء، نور، مریم به مرتبه و جایگاه زنان پرداخته است.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدگاه قرآن کریم درباره جایگاه زن و نهاد خانواده، اظهار کرد: قرآن، ازدواج را تفسیر یک زندگی فردی و اجتماعی میداند و آن را ضرورتی مهم برای بشر معرفی میکند.
وی افزود: در نگاه اسلام، ازدواج عامل آرامش روحی و جسمی انسان است و جلوگیری از آن، جامعه را از این آرامش محروم میسازد.
وی اذعان کرد: قرآن کریم ازدواج را «میثاق غلیظ» و پیمانی محکم معرفی میکند؛ پیمانی که تنها میان دو فرد نیست، بلکه پایهگذار استقلال، پایداری و سلامت جامعه بشری است.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر کرامت و عزت انسان در آموزههای دینی تصریح کرد: زن و مرد در قرآن دارای کرامت، شرافت و نقش فعال اجتماعی هستند و اسلام از همان آغاز، حضور مؤثر آنان را در عرصههای مختلف به رسمیت شناخته است.
ماموستا رستمی با اشاره به آیه ۳۵ سوره احزاب گفت: قرآن کریم زن و مرد مؤمن را در ایمان، مسئولیتپذیری و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی در کنار یکدیگر قرار داده و بر تساوی انسانی آنان تأکید کرده است.
وی ادامه داد: از زمان رسول اکرم (ص) تاکنون، اسلام بر آزادی، کرامت و حفظ شأن انسانی زن تأکید داشته و دفاع از شرف و عزت زنان را از مهمترین وظایف جامعه اسلامی دانسته است.
ماموستا رستمی در پایان خاطرنشان کرد: علما، اندیشمندان، متفکران، دولتها و مسئولان باید با درک صحیح از آموزههای قرآنی، در مسیر تبیین حقوق، جایگاه و نقش واقعی زن در جامعه اسلامی گام بردارند.
نظر شما