ماموستا رستمی:ازدواج در اسلام یک ضرورت اجتماعی و ضامن کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته زن و مقام مادر اظهار کرد: زن به معنای توسعه، عمران و آبادانی است.

وی با بیان اینکه زن در قرآن کریم جایگاه ارزشمندی دارد، افزود: چهار سوره قرآن کریم از جمله سوره نساء، نور، مریم به مرتبه و جایگاه زنان پرداخته است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدگاه قرآن کریم درباره جایگاه زن و نهاد خانواده، اظهار کرد: قرآن، ازدواج را تفسیر یک زندگی فردی و اجتماعی می‌داند و آن را ضرورتی مهم برای بشر معرفی می‌کند.

وی افزود: در نگاه اسلام، ازدواج عامل آرامش روحی و جسمی انسان است و جلوگیری از آن، جامعه را از این آرامش محروم می‌سازد.

وی اذعان کرد: قرآن کریم ازدواج را «میثاق غلیظ» و پیمانی محکم معرفی می‌کند؛ پیمانی که تنها میان دو فرد نیست، بلکه پایه‌گذار استقلال، پایداری و سلامت جامعه بشری است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر کرامت و عزت انسان در آموزه‌های دینی تصریح کرد: زن و مرد در قرآن دارای کرامت، شرافت و نقش فعال اجتماعی هستند و اسلام از همان آغاز، حضور مؤثر آنان را در عرصه‌های مختلف به رسمیت شناخته است.

ماموستا رستمی با اشاره به آیه ۳۵ سوره احزاب گفت: قرآن کریم زن و مرد مؤمن را در ایمان، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی در کنار یکدیگر قرار داده و بر تساوی انسانی آنان تأکید کرده است.

وی ادامه داد: از زمان رسول اکرم (ص) تاکنون، اسلام بر آزادی، کرامت و حفظ شأن انسانی زن تأکید داشته و دفاع از شرف و عزت زنان را از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی دانسته است.

ماموستا رستمی در پایان خاطرنشان کرد: علما، اندیشمندان، متفکران، دولت‌ها و مسئولان باید با درک صحیح از آموزه‌های قرآنی، در مسیر تبیین حقوق، جایگاه و نقش واقعی زن در جامعه اسلامی گام بردارند.